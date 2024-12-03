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Происшествия Три машины столкнулись в Новосибирской области — пострадала школьница

Три машины столкнулись в Новосибирской области — пострадала школьница

Авария произошла в тогучинском районе

1 107
3 комментария

Авария произошла на дороге К-16

Источник:

Днем 3 декабря в Новосибирской области произошло массовое ДТП. Очевидцы сняли место аварии на видео. Кадры опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить, что на месте находятся экстренные службы. На участке дороги собралось множество машин.

Очевидцы сняли место ДТП на видео

Источник:

Как сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла на 86-м километре дороги К-16. 34-летняя женщина на Mitsubishi ехала со стороны Тогучина и выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком «Рено» — им управлял 38-летний мужчина.

После этого Mitsubishi столкнулся с автомобилем УАЗ, за рулем машины был 46-летний мужчина. Он ехал в попутном направлении.

В результате аварии пострадала пассажирка Mitsubishi — 15-летняя девочка. Она получила травмы: ушибы и сотрясение головного мозга.

Вечером 2 декабря под Новосибирском произошла массовая авария. В ДТП погибли двое.

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Комментарии
3
Гость
3 минуты
"Безопасные дороги" . Только и могут, поставить знак ограничение скорости, обгон запрещён и повесить камеру.
Гость
9 минут
опять бабье шарашит😬 допустили их🧐😬💀
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