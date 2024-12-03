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Происшествия В Шерегеше ребенок выпал из кабины подъемника — видео, как малыш катится по склону

В Шерегеше ребенок выпал из кабины подъемника — видео, как малыш катится по склону

На место вызвали спасателей

698
2 комментария

Из-за падения ребенка следователи начали проверку

Источник:

В Кемеровской области ребенок выпал из кабины подъемника на горнолыжном курорте Шерегеш. Следователи начали проверку.

Видео с моментом падения опубликовали телеграм-каналы, в том числе Mash Siberia. На кадрах видно, что после произошедшего к упавшему ребенку спускаются люди.

— По словам очевидцев, инструктор раньше времени открыл защитную раму, маленький турист свалился вниз и несколько десятков метров катился вниз по склону, — добавили в телеграм-канале.

Инцидент попал на видео

Источник:

В Следственном комитете Кузбасса сообщили, что инцидент мог произойти из-за преждевременного открытия защитной рамы конструкции. В результате маленький пассажир скатился на несколько десятков метров вниз по склону. Работники канатной дороги вызвали на место спасателей.

Следователи организовали проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Уточняется, что сейчас сотрудники ведомства выясняют подробности происшествия.

В конце ноября в Кемеровской области мужчину и женщину обвинили в истязании ребенка. По версии следователей, несовершеннолетний бежал из дома из-за пыток, которые ему устраивал отчим на протяжении последних шести месяцев. Женщина выгоняла полураздетого ребенка на мороз и не давала ему еды.

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Шерегеш Кузбасс Дети Подъемник
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Комментарии
3
Гость
2 минуты
а он разве не кататься туда приехал? что не так?
Гость
4 минуты
Где вы там кабину увидели?
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