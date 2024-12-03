В Шерегеше ребенок выпал из кабины подъемника — видео, как малыш катится по склону

Из-за падения ребенка следователи начали проверку Источник: Mash Siberia / t.me











В Кемеровской области ребенок выпал из кабины подъемника на горнолыжном курорте Шерегеш. Следователи начали проверку.

Видео с моментом падения опубликовали телеграм-каналы, в том числе Mash Siberia. На кадрах видно, что после произошедшего к упавшему ребенку спускаются люди.

— По словам очевидцев, инструктор раньше времени открыл защитную раму, маленький турист свалился вниз и несколько десятков метров катился вниз по склону, — добавили в телеграм-канале.

Инцидент попал на видео Источник: Mash Siberia / t.me

В Следственном комитете Кузбасса сообщили, что инцидент мог произойти из-за преждевременного открытия защитной рамы конструкции. В результате маленький пассажир скатился на несколько десятков метров вниз по склону. Работники канатной дороги вызвали на место спасателей.

Следователи организовали проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Уточняется, что сейчас сотрудники ведомства выясняют подробности происшествия.