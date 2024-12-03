НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -10

4 м/c,

ю-з.

 759мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Адвент с подарками для горожан
Драка с подростками
Кто строит новую Россию
Захват дома
Копим на будущее
Бизнес после СВО
Что не так с КРТ
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Происшествия Трагедия на путях: поезд насмерть сбил 24-летнего парня в Новосибирской области

Трагедия на путях: поезд насмерть сбил 24-летнего парня в Новосибирской области

Машинист затормозил, но трагедии избежать не удалось

1 022
8 комментариев

Инцидент произошел в районе станции Ояш

Источник:

В ночь на вторник на путях станции Ояш в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 24-летнего парня из Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

В ведомстве объяснили, что иностранец находился на железнодорожных путях в неположенном месте перед приближающимся поездом.

— Предотвращая наезд на человека, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — говорится в сообщении транспортной полиции.

Ранее НГС писал о том, как под Новосибирском поезд насмерть сбил подростка.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Поезд Погиб мужчина Сбил поезд Трагедия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
14 минут
Раз проблема в звуке, надо поезда оснащать дополнительными системами сигнализации - стробоскопом там каким-нибудь, светомузыкой, цветным дымом. Чтобы человек даже в наушниках мог со спины увидеть, что приближается поезд, и отскочить. Еще спереди на эти страшные металлические решетки смерти надо бампер надевать предельно мягкий, надувной какой-нибудь или резиновый, для снижения серьезности травм. И с таким расчетом чтобы человека откидывало в сторону, а не затягивало под колеса. Еще как вариант шест с флагом, который может выдвигаться из носа поезда метров на пятьдесят вперед. Тогда человек заметит опасность еще до того, как поезд до него доедет. Но проще конечно на этом экономить по принципу "бабы еще нарожают", как и на разделителях.
Гость
17 минут
Ночь... Капюшон... Наушники...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Андрей54,58

Роман ,34

Анатолий ,53

Нета,42

Кристина,34

Вальдемар,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление