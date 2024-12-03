Трагедия на путях: поезд насмерть сбил 24-летнего парня в Новосибирской области

В ночь на вторник на путях станции Ояш в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 24-летнего парня из Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
В ведомстве объяснили, что иностранец находился на железнодорожных путях в неположенном месте перед приближающимся поездом.
— Предотвращая наезд на человека, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — говорится в сообщении транспортной полиции.
Ранее НГС писал о том, как под Новосибирском поезд насмерть сбил подростка.