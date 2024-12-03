Около хоккея: новосибирец устроил потасовку на дороге рядом с новым ЛДС

Возле нового ЛДС в Новосибирске вчера, 2 декабря, случилась драка. Мужчина в шарфе с символикой ХК «Сибирь» набросился на водителя автомобиля Renault. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Мужчина вышел из салона автомобиля Infiniti и направился к водителю Renault Logan. Драка попала на видео. Судя по кадрам, новосибирец бил водителя Renault через открытую дверь.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Полиция ищет участников потасовки в Первомайском районе Новосибирска. Компания устроила драку, после которой пострадавший рухнул на землю без сознания.