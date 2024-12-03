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Происшествия Около хоккея: новосибирец устроил потасовку на дороге рядом с новым ЛДС

Около хоккея: новосибирец устроил потасовку на дороге рядом с новым ЛДС

Инцидент попал на видео

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11 комментариев

Мужчина был в шарфе с символикой клуба

Источник:

Возле нового ЛДС в Новосибирске вчера, 2 декабря, случилась драка. Мужчина в шарфе с символикой ХК «Сибирь» набросился на водителя автомобиля Renault. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Мужчина вышел из салона автомобиля Infiniti и направился к водителю Renault Logan. Драка попала на видео. Судя по кадрам, новосибирец бил водителя Renault через открытую дверь.

Драка произошла около ЛДС

Источник:

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Полиция ищет участников потасовки в Первомайском районе Новосибирска. Компания устроила драку, после которой пострадавший рухнул на землю без сознания.

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Новосибирск Драка ЛДС МВД
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Комментарии
11
Гость
32 минуты
Пора разрешать ношение оружия, дикарей развелось многовато
Гость
8 минут
машину в доход государства. бойца на передовую
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