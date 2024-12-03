Двухэтажный частный дом загорелся на Лесоперевалке — его сложно тушить из-за сильного ветра

В Новосибирске на Лесоперевалке загорелся частный дом. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как объяснили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сегодня, 3 декабря, около 6 утра загорелись постройки во дворе и частный двухэтажный дом на улице 1-я Ракитная.
Тушение пожара усложняется из-за сильного ветра и горючих конструкций.
За два часа 31 специалист и 8 единиц техники МЧС России локализовали возгорание. Из горящего дома вынесли два газовых баллона, а из гаража — два пропановых. Тушение продолжается.
Днем 2 декабря в Искитиме на улице Пушкина вспыхнула автозаправка. Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения.