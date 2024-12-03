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Происшествия Двухэтажный частный дом загорелся на Лесоперевалке — его сложно тушить из-за сильного ветра

Двухэтажный частный дом загорелся на Лесоперевалке — его сложно тушить из-за сильного ветра

Пожар попал на видео

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Пожар начался около шести утра

Источник:

В Новосибирске на Лесоперевалке загорелся частный дом. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как объяснили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сегодня, 3 декабря, около 6 утра загорелись постройки во дворе и частный двухэтажный дом на улице 1-я Ракитная.

Тушение пожара усложняется из-за сильного ветра и горючих конструкций.

Пламя полностью охватило здание

Источник:

За два часа 31 специалист и 8 единиц техники МЧС России локализовали возгорание. Из горящего дома вынесли два газовых баллона, а из гаража — два пропановых. Тушение продолжается.

Днем 2 декабря в Искитиме на улице Пушкина вспыхнула автозаправка. Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения.

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Новосибирск Пожар Лесоперевалка МЧС
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Коляныч 2.0
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Ни за что не поверите, след чьего копытца нашли силовики Словакии на месте подрыва нефтепровода "Дружба".
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