Самолет Томск — Пхукет вылетел из Новосибирска спустя 14 часов ожидания

Рейс Томск — Пхукет, который 2 декабря вынужденно приземлился в Новосибирске, вылетел в Таиланд спустя 14 часов из аэропорта Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.
Уточняется, что самолет отправился в 23:20 по местному времени. Для выполнения рейса задействовано резервное воздушное судно. Всего на борту находятся 335 пассажиров.
— Ранее экипаж рейса Томск — Пхукет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме в Новосибирске для обеспечения безопасности полета. Посадка прошла в штатном режиме, об «аварийной» или «экстренной» посадке, о которой сообщали некоторые СМИ и телеграм-каналы, речи не идет, — прокомментировали в авиакомпании.
В Azur Air отметили, что на время ожидания всех пассажиров заселили в гостиницу.
Ранее в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России сообщили, что причиной посадки стала техническая неисправность борта.