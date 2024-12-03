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Происшествия Самолет Томск — Пхукет вылетел из Новосибирска спустя 14 часов ожидания

Самолет Томск — Пхукет вылетел из Новосибирска спустя 14 часов ожидания

Утром 2 ноября самолет вынужденно приземлился в Новосибирске

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8 комментариев

Причиной стала техническая неисправность борта

Источник:

Рейс Томск — Пхукет, который 2 декабря вынужденно приземлился в Новосибирске, вылетел в Таиланд спустя 14 часов из аэропорта Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

Уточняется, что самолет отправился в 23:20 по местному времени. Для выполнения рейса задействовано резервное воздушное судно. Всего на борту находятся 335 пассажиров.

— Ранее экипаж рейса Томск — Пхукет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме в Новосибирске для обеспечения безопасности полета. Посадка прошла в штатном режиме, об «аварийной» или «экстренной» посадке, о которой сообщали некоторые СМИ и телеграм-каналы, речи не идет, — прокомментировали в авиакомпании.

В Azur Air отметили, что на время ожидания всех пассажиров заселили в гостиницу.

Ранее в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России сообщили, что причиной посадки стала техническая неисправность борта.

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Самолет Авиакомпания Azur Air Аэропорт Толмачево Новосибирск
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Комментарии
8
Долой мракобесие
28 минут
Так, а что именно отвалилось?
АнатолийG
16 минут
Обслуживание самолётов в дружественном Иране даёт свои плоды.
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