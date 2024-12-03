Самолет Томск — Пхукет вылетел из Новосибирска спустя 14 часов ожидания

Причиной стала техническая неисправность борта Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Рейс Томск — Пхукет, который 2 декабря вынужденно приземлился в Новосибирске, вылетел в Таиланд спустя 14 часов из аэропорта Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

Уточняется, что самолет отправился в 23:20 по местному времени. Для выполнения рейса задействовано резервное воздушное судно. Всего на борту находятся 335 пассажиров.

— Ранее экипаж рейса Томск — Пхукет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме в Новосибирске для обеспечения безопасности полета. Посадка прошла в штатном режиме, об «аварийной» или «экстренной» посадке, о которой сообщали некоторые СМИ и телеграм-каналы, речи не идет, — прокомментировали в авиакомпании.

В Azur Air отметили, что на время ожидания всех пассажиров заселили в гостиницу.