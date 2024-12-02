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Происшествия Взрыв на автозаправке под Новосибирском попал на видео — пугающие кадры

Взрыв на автозаправке под Новосибирском попал на видео — пугающие кадры

Два человека получили ожоги

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3 комментария

Пламя сначала охватило автомобиль, а потом заправку

Источник:

Днем 2 декабря в Искитиме на улице Пушкина вспыхнула автозаправка. Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Источник:

На кадрах видно, что до пожара на заправке стоял бензовоз. Водитель и сотрудница АЗС находились рядом, а третий человек отошел от автомобиля. Затем произошел взрыв, и пламя полностью охватило машину. Мужчина убежал из эпицентра пожара, а отошедший парень помог женщине выбраться из пламени.

В пресс-службе МЧС сообщили, что сотрудницу АЗС и водителя бензовоза госпитализировали с ожогами.

Ранее дом с газовым баллоном вспыхнул в коттеджном поселке под Новосибирском.

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Пожар АЗС МЧС Ожоги Искитим Новосибирская область
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Комментарии
3
Гость
7 минут
Водила то драпанул как и бабу бросил...🤣 На фронт не возьмут теперь...
Гость
7 минут
Заземление... Не не слышал...
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