Взрыв на автозаправке под Новосибирском попал на видео — пугающие кадры

Днем 2 декабря в Искитиме на улице Пушкина вспыхнула автозаправка. Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На кадрах видно, что до пожара на заправке стоял бензовоз. Водитель и сотрудница АЗС находились рядом, а третий человек отошел от автомобиля. Затем произошел взрыв, и пламя полностью охватило машину. Мужчина убежал из эпицентра пожара, а отошедший парень помог женщине выбраться из пламени.
В пресс-службе МЧС сообщили, что сотрудницу АЗС и водителя бензовоза госпитализировали с ожогами.
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