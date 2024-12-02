Взрыв на автозаправке под Новосибирском попал на видео — пугающие кадры

На кадрах видно, что до пожара на заправке стоял бензовоз. Водитель и сотрудница АЗС находились рядом, а третий человек отошел от автомобиля. Затем произошел взрыв, и пламя полностью охватило машину. Мужчина убежал из эпицентра пожара, а отошедший парень помог женщине выбраться из пламени.