Двое человек погибли в массовой аварии с большегрузами на новосибирской трассе — фото с места

На дороге столкнулись четыре попутных автомобиля Источник: ГАИ по Новосибирской области











Массовая авария с двумя погибшими произошла на трассе под Новосибирском вечером 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области.

Около 18:40 автомобиль «Лада-Калина» ехал по дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска в направлении села Ярково. Предварительно, на 25-м км трассы «Лада» столкнулась с попутной буровой установкой «Урал». После этого попутные «ВАЗ-2107» и грузовая Scania въехали в «Урал».

Автомобили перекрыли движение по трассе Источник: ГАИ по Новосибирской области











В результате ДТП 45-летний водитель «Лады» и пассажир «ВАЗа» около 30–40 лет погибли. 22-летнего водителя «ВАЗ-2107» и 60-летнего пассажира «Урала» доставили в больницу с различными травмами.

На трассе организовали объезд ДТП по альтернативному участку дороги. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.