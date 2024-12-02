НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

пасмурно, снег

ощущается как -15

4 м/c,

южн.

 759мм 89%
Подробнее
1 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Адвент с подарками для горожан
Полгода без зарплаты
Кто строит новую Россию
Катастрофа в Линёве
Копим на будущее
Что не так с КРТ
Биг-Бен вместо ЦУМа
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Происшествия Двое человек погибли в массовой аварии с большегрузами на новосибирской трассе — фото с места

Двое человек погибли в массовой аварии с большегрузами на новосибирской трассе — фото с места

Еще два человека с различными травмами попали в больницу

3 296
17 комментариев

На дороге столкнулись четыре попутных автомобиля

Источник:

Массовая авария с двумя погибшими произошла на трассе под Новосибирском вечером 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области.

Около 18:40 автомобиль «Лада-Калина» ехал по дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска в направлении села Ярково. Предварительно, на 25-м км трассы «Лада» столкнулась с попутной буровой установкой «Урал». После этого попутные «ВАЗ-2107» и грузовая Scania въехали в «Урал».

Автомобили перекрыли движение по трассе

Источник:

В результате ДТП 45-летний водитель «Лады» и пассажир «ВАЗа» около 30–40 лет погибли. 22-летнего водителя «ВАЗ-2107» и 60-летнего пассажира «Урала» доставили в больницу с различными травмами.

На трассе организовали объезд ДТП по альтернативному участку дороги. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее смертельная авария произошла на улице Титова в Новосибирске. Автомобиль разорвало на части от столкновения со столбом.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельное ДТП Авария ГАИ Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
shamank331
1 час
Видимо Урал имел не горящие или заметенные снегом габариты, вот его и догнали, сомневаюсь, что три водителя его не увидели при исправных габаритах. А скорость у буровой явно была небольшая относительно разрешённой по трассе, вот и удары сильные были из за разницы скоростей.
American Beauty
56 минут
Они все трое по очереди в Урал вьехали т.е.?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Скорпионам — стресс из-за денег, Козерогам — новые отношения: какой будет зима для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
«Есть колбаса — уже хорошо»: обозреватель НГС — о том, почему мы зря скучаем по советскому качеству
Анонимное мнение
Мнение
Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Нета,42

Кристина,34

Вальдемар,38

Alex,47

Женя,56

ЕВГЕНИЯ,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление