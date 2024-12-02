«Стоят троллейбусы»: Дзержинский район Новосибирска погрузился во тьму — произошло повреждение на линии электропередачи

Отключение произошло в 18:30 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 2 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошло массовое отключение электричества. Об этом редакции НГС сообщили читатели.

— На всем массиве на березовой роще нет света. Примерно в 18:30 отключили, — рассказала местная жительница.

— На улице Державина в нескольких домах нет света. По улице Гоголя стоят троллейбусы, — подтвердила другая

Электроснабжение восстановят к 21:35 Источник: map.novo-sibirsk.ru











Всего в контур отключения попало 111 зданий. Как сообщили в пресс-службе АО «РЭС», к аварии привело повреждение кабельной линии электропередачи. Из-за этого без электроснабжения остались многоквартирные дома, два детских сада и центральный тепловой пункт по улице Гоголя.

— На месте уже работают бригады «Россети Новосибирск» — порядка 10 человек и 4 единицы техники. Энергетики определили место повреждения и приступают к оперативным переключениям на резервную линию, — объяснили в АО «РЭС».

По данным муниципального портала Новосибирска. Свет пропал около 18:35. Восстановить электроснабжение планируют к 21:35.