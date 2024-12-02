«Стоят троллейбусы»: Дзержинский район Новосибирска погрузился во тьму — произошло повреждение на линии электропередачи

Вечером 2 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошло массовое отключение электричества. Об этом редакции НГС сообщили читатели.
— На всем массиве на березовой роще нет света. Примерно в 18:30 отключили, — рассказала местная жительница.
— На улице Державина в нескольких домах нет света. По улице Гоголя стоят троллейбусы, — подтвердила другая
Всего в контур отключения попало 111 зданий. Как сообщили в пресс-службе АО «РЭС», к аварии привело повреждение кабельной линии электропередачи. Из-за этого без электроснабжения остались многоквартирные дома, два детских сада и центральный тепловой пункт по улице Гоголя.
— На месте уже работают бригады «Россети Новосибирск» — порядка 10 человек и 4 единицы техники. Энергетики определили место повреждения и приступают к оперативным переключениям на резервную линию, — объяснили в АО «РЭС».
По данным муниципального портала Новосибирска. Свет пропал около 18:35. Восстановить электроснабжение планируют к 21:35.
Ранее в Дзержинском районе на Индустриальной дома остались без отопления и холодной воды.