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Происшествия Мизулину ждали в Новосибирске, но она не приедет — икона школьников назвала причину

Мизулину ждали в Новосибирске, но она не приедет — икона школьников назвала причину

Глава «Лиги безопасного интернета» планировала свой визит осенью

1 913
76 комментариев

Выяснилось, что Екатерина Мизулина отменила все поездки до конца года

Источник:

Екатерина Мизулина заявила об отмене своей поездки в Новосибирск. Об этом она сообщила в своем-телеграм-канале.

2 декабря глава «Лиги безопасного интернета» ответила на сообщение подписчика. Он напомнил, что Екатерина Мизулина планировала посетить Новосибирск осенью.

— Это еще входит в ваши планы? — сказано в сообщении пользователя.

В ответ Екатерина Мизулина объявила о том, что не собирается в командировку:

— Я отменила все поездки и почти все публичные мероприятия до конца года.

В ноябре глава «Лиги безопасного интернета» посетила Волгоград

Источник:

Глава «Лиги безопасного интернета» не уточнила, из-за чего ее планы изменились. В начале ноября наши коллеги из V1.RU сообщали о том, что в Волгограде прошла встреча Екатерины Мизулиной с молодежью.

В октябре Екатерина Мизулина обратила внимание на кадры, где несколько мальчиков издеваются над девочкой в школе Красноярского края. Она пообещала обратиться в прокуратуру.

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Екатерина Мизулина Новосибирск Лига безопасного интернета
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Комментарии
76
Smykson
41 минута
"...икона школьников назвала причину..." - икона чего? Стиля? Красоты? Образования? С чего вы взяли, что новосибирские школьники - сплошь учащиеся коррекционных школ, не знающие слово "интернет"?
10436257
37 минут
Икона школьников??? А школьники то в курсе?
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