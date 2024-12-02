Мизулину ждали в Новосибирске, но она не приедет — икона школьников назвала причину

Выяснилось, что Екатерина Мизулина отменила все поездки до конца года Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Екатерина Мизулина заявила об отмене своей поездки в Новосибирск. Об этом она сообщила в своем-телеграм-канале.

2 декабря глава «Лиги безопасного интернета» ответила на сообщение подписчика. Он напомнил, что Екатерина Мизулина планировала посетить Новосибирск осенью.

— Это еще входит в ваши планы? — сказано в сообщении пользователя.

В ответ Екатерина Мизулина объявила о том, что не собирается в командировку:

— Я отменила все поездки и почти все публичные мероприятия до конца года.

В ноябре глава «Лиги безопасного интернета» посетила Волгоград Источник: Екатерина Мизулина / t.me











Глава «Лиги безопасного интернета» не уточнила, из-за чего ее планы изменились. В начале ноября наши коллеги из V1.RU сообщали о том, что в Волгограде прошла встреча Екатерины Мизулиной с молодежью.