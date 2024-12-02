Мизулину ждали в Новосибирске, но она не приедет — икона школьников назвала причину

Екатерина Мизулина заявила об отмене своей поездки в Новосибирск. Об этом она сообщила в своем-телеграм-канале.
2 декабря глава «Лиги безопасного интернета» ответила на сообщение подписчика. Он напомнил, что Екатерина Мизулина планировала посетить Новосибирск осенью.
— Это еще входит в ваши планы? — сказано в сообщении пользователя.
В ответ Екатерина Мизулина объявила о том, что не собирается в командировку:
— Я отменила все поездки и почти все публичные мероприятия до конца года.
Глава «Лиги безопасного интернета» не уточнила, из-за чего ее планы изменились. В начале ноября наши коллеги из V1.RU сообщали о том, что в Волгограде прошла встреча Екатерины Мизулиной с молодежью.
В октябре Екатерина Мизулина обратила внимание на кадры, где несколько мальчиков издеваются над девочкой в школе Красноярского края. Она пообещала обратиться в прокуратуру.