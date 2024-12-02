Автобус с детьми сломался на трассе в Новосибирской области — юных спортсменов пришлось эвакуировать

Автобус с детьми, которые возвращались с соревнований, застрял на трассе в Барабинском районе Новосибирской области. Инцидент произошел вчера, 1 декабря. О нем стало известно во время оперативного совещания при губернаторе региона.
— Была оказана помощь 20 гражданам, в том числе 20 детям, которые находились на соревновании в Куйбышеве, и при возвращении домой сломался пассажирский автобус, — объяснил на совещании Виктор Орлов, глава ГУ МЧС по Новосибирской области. — Дети были эвакуированы в гостиницу Куйбышева.
Сегодня спортсменов в Новосибирск везет резервный автобус.
Ранее автобус с новосибирцами застрял в Казахстане недалеко от границы с РФ. Его пришлось выталкивать пассажирам.