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Происшествия Автобус с детьми сломался на трассе в Новосибирской области — юных спортсменов пришлось эвакуировать

Автобус с детьми сломался на трассе в Новосибирской области — юных спортсменов пришлось эвакуировать

Их разместили в гостинице

1 845
7 комментариев

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия на трассе

Источник:

Автобус с детьми, которые возвращались с соревнований, застрял на трассе в Барабинском районе Новосибирской области. Инцидент произошел вчера, 1 декабря. О нем стало известно во время оперативного совещания при губернаторе региона.

— Была оказана помощь 20 гражданам, в том числе 20 детям, которые находились на соревновании в Куйбышеве, и при возвращении домой сломался пассажирский автобус, — объяснил на совещании Виктор Орлов, глава ГУ МЧС по Новосибирской области. — Дети были эвакуированы в гостиницу Куйбышева.

Сегодня спортсменов в Новосибирск везет резервный автобус.

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Ранее автобус с новосибирцами застрял в Казахстане недалеко от границы с РФ. Его пришлось выталкивать пассажирам.

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Новосибирская область Барабинский район Куйбышевский район Эвакуация
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Комментарии
7
Татьяна 53
55 минут
Такое впечатление, что транспорт для спортсменов выделяют самый негодный, постоянно с ним что-то не так.
Гость
43 минуты
"Была оказана помощь 20 гражданам, в том числе 20 детям" - а нельзя просто сразу сказать, что 20 детям, если никого кроме них не было?
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