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Происшествия «Пару раз бахнуло»: дом с газовым баллоном вспыхнул в коттеджном поселке под Новосибирском — видео пожара

«Пару раз бахнуло»: дом с газовым баллоном вспыхнул в коттеджном поселке под Новосибирском — видео пожара

Пламя полностью охватило постройку

2 554
14 комментариев

Есть ли пострадавшие — неизвестно

Источник:

В коттеджном поселке «Лаки Парк» под Новосибирском произошел пожар в одном из частных домов. Об этом сообщил очевидец в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам сибиряка, в доме находится несколько газовых баллонов.

— Уже пару раз бахнуло, рвануло. Потушить потушат, но строение уже не спасти, — говорит мужчина.

Источник:

На опубликованном ролике видно, что огонь полностью охватил дом. На месте работают пожарные. Есть ли пострадавшие — неизвестно.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС.

Ранее под Новосибирском сгорели склады.

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Комментарии
14
10436257
42 минуты
Нда.. Сочувствую
Гость
38 минут
Это за Пашино, где ракетная база. Точно не прилёт?
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