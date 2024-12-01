«Пару раз бахнуло»: дом с газовым баллоном вспыхнул в коттеджном поселке под Новосибирском — видео пожара

В коттеджном поселке «Лаки Парк» под Новосибирском произошел пожар в одном из частных домов. Об этом сообщил очевидец в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
По словам сибиряка, в доме находится несколько газовых баллонов.
— Уже пару раз бахнуло, рвануло. Потушить потушат, но строение уже не спасти, — говорит мужчина.
На опубликованном ролике видно, что огонь полностью охватил дом. На месте работают пожарные. Есть ли пострадавшие — неизвестно.
Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС.
Ранее под Новосибирском сгорели склады.