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Происшествия «Чуть не сбили детей»: под Новосибирском автомобиль влетел в забор — момент ДТП попал на видео

«Чуть не сбили детей»: под Новосибирском автомобиль влетел в забор — момент ДТП попал на видео

Водитель не справился с управлением на повороте

1 793
16 комментариев
Источник:

В селе Толмачево водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в забор. Инцидент произошел сегодня, 1 декабря, около 13:00 на улице Звездной. Об этом редакции НГС сообщил читатель.

— Чуть не сбили детей, совершили столкновение с забором и скрылись с места ДТП, — рассказывает местный житель.

Источник:

На ролике, который прислал читатель, видно, как автомобиль заносит на развороте, и он боком врезается в забор. Затем из авто выходят два человека, чтобы оценить ситуацию. По словам автора видео, после этого они уехали. За всем происходящим наблюдали двое детей, которых водитель едва не задел при повороте.

Читатель НГС отметил, что обращение по поводу ДТП поступало в полицию. Редакция НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области за разъяснением.

Ранее в Новосибирске на улице Титова автомобиль разорвало на части от столкновения со столбом.

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ДТП Врезался в забор Толмачево Новосибирская область
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Комментарии
16
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
38 минут
Ни кого он чуть не сбил, занесло, гололёд.
лёлик я
25 минут
С таким же успехом можно написать чуть не изнасиловали прохожих!
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