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Происшествия Кабина всмятку: появилось видео с места смертельной аварии с тремя большегрузами в Новосибирской области

Кабина всмятку: появилось видео с места смертельной аварии с тремя большегрузами в Новосибирской области

На месте ДТП погиб один из водителей

1 939
7 комментариев

По данным ГАИ, Volvo вылетел на встречку, столкнулся с КАМАЗом, после они врезались в еще одну фуру

Источник:

Появилось видео с места смертельной аварии с тремя большегрузами, которая произошла 30 ноября на трассе в Каргатском районе Новосибирской области.

Как рассказал читатель НГС, из-за ДТП на трассе собралась пробка, поток машин сначала остановили.

— Я в пробке простоял 50 минут со стороны Каргата в сторону Чулыма. Сначала вообще никого не пускали, потом начали по очереди потоки запускать, — объяснил Евгений.

Судя по кадрам с видеорегистратора, фуры разбросало по обочинам, у одной из них искорежен кузов, у КАМАЗа смята кабина.

Источник:

Как рассказывали в ГАИ по региону, 42-летний мужчина за рулем Volvo ехал по трассе со стороны города. Водитель выехал на встречку и врезался в КАМАЗ, которым управлял 52-летний мужчина. После фуры столкнулись еще с одни большегрузом Volvo, за его рулем был 56-летний мужчина.

На месте ДТП погиб 52-летний водитель КАМАЗа, 42-летнего водителя Volvo доставили в больницу.

Недавно три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту, самой младшей из них — 16 лет.

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Комментарии
7
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
36 минут
Повезло, отмаялся, главное что бы долги на семь не повесили.
Гость
17 минут
Встретились "профессиАналы"
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