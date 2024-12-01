Кабина всмятку: появилось видео с места смертельной аварии с тремя большегрузами в Новосибирской области

Появилось видео с места смертельной аварии с тремя большегрузами, которая произошла 30 ноября на трассе в Каргатском районе Новосибирской области.
Как рассказал читатель НГС, из-за ДТП на трассе собралась пробка, поток машин сначала остановили.
— Я в пробке простоял 50 минут со стороны Каргата в сторону Чулыма. Сначала вообще никого не пускали, потом начали по очереди потоки запускать, — объяснил Евгений.
Судя по кадрам с видеорегистратора, фуры разбросало по обочинам, у одной из них искорежен кузов, у КАМАЗа смята кабина.
Как рассказывали в ГАИ по региону, 42-летний мужчина за рулем Volvo ехал по трассе со стороны города. Водитель выехал на встречку и врезался в КАМАЗ, которым управлял 52-летний мужчина. После фуры столкнулись еще с одни большегрузом Volvo, за его рулем был 56-летний мужчина.
На месте ДТП погиб 52-летний водитель КАМАЗа, 42-летнего водителя Volvo доставили в больницу.
Недавно три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту, самой младшей из них — 16 лет.