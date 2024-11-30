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Происшествия Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области — на трассе столкнулось три большегруза

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области — на трассе столкнулось три большегруза

Водитель Volvo выехал на встречку

1 184
6 комментариев

Обстоятельства аварии устанавливаются

Источник:

Смертельное ДТП произошло днем 30 ноября в Новосибирской области. Как сообщили в региональной ГАИ, на трассе в Каргатском районе столкнулись три большегруза.

— 42-летний мужчина за рулем Volvo ехал по трассе со стороны Новосибирска. В ходе движения водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом», которым управлял 52-летний мужчина. После этого фура столкнулась с еще одним большегрузом Volvo, за рулем которого был 56-летний мужчина, — пояснили в ГАИ.

Одного из водителей госпитализировали

Источник:

В результате аварии погиб 52-летний водитель КамАЗа. 42-летний водитель Volvo получил травмы, его доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Новосибирске 23-летний мужчина на Nissan March влетел в Mercedes. В аварии погиб пассажир Nissan, еще троих участников доставили в больницу.

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Комментарии
7
ex_Tommy58
11 минут
Мама моя... КамАЗ смялся, как картонный...
GNUS111
9 минут
Нужно поднимать стоимость страховки для дальнобойщиков в сотни раз. Необходимо поднимать контроль над тех состоянием транспорта. Пересдача на права для дальнобойщиков раз в три года сделать.
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