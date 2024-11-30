Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области — на трассе столкнулось три большегруза

Обстоятельства аварии устанавливаются Источник: ГАИ по НСО











Смертельное ДТП произошло днем 30 ноября в Новосибирской области. Как сообщили в региональной ГАИ, на трассе в Каргатском районе столкнулись три большегруза.

— 42-летний мужчина за рулем Volvo ехал по трассе со стороны Новосибирска. В ходе движения водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом», которым управлял 52-летний мужчина. После этого фура столкнулась с еще одним большегрузом Volvo, за рулем которого был 56-летний мужчина, — пояснили в ГАИ.

Одного из водителей госпитализировали Источник: ГАИ по НСО











В результате аварии погиб 52-летний водитель КамАЗа. 42-летний водитель Volvo получил травмы, его доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства аварии устанавливаются.