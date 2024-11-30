«Три часа вода бежала»: подъезд элитной многоэтажки полностью затопило водой в Новосибирске — впечатляющие видео потопа

Вода затопила лестничные площадки, стекала с потолка и по лифтам Источник: читательница НГС











В ночь на 30 ноября в ЖК «Корона» на улице Кирова, 25 прорвало внутренний противопожарный водопровод. Из-за этого в доме затопило с 5 по 13 этажи. О произошедшем редакции НГС рассказала местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

— Третий год подряд дом топит!!! Все трубы сгнили! В лифте страшно ездить. Очередная трагедия произошла сегодня ночью. Три часа вода бежала, — рассказывает женщина.

Источник: читательница НГС

На роликах, которые прислала читательница, видно, что вода под большим напором на 13 этаже выливается в подъезд и стекает вниз. С потолков льются ручьи, на лестничных площадках стоят лужи, а дверям лифтов стекают потоки воды.

Источник: читательница НГС

Также на видео попало, как вода капает с балконов на верхних этажах.

Местная жительница уточнила, что предыдущий потоп в доме произошёл 21 ноября.

Редакция НГС попробовала связаться с ТСЖ «Корона», которое обслуживает дом, однако сайт организации не работает, а по указанным номерам трубку не берут.

Также НГС позвонил управляющему ТСЖ «Корона». На просьбу объяснить, что произошло в доме, он ответил: «Ничего», и сбросил вызов.

Редакция НГС направила запрос в ТСЖ «Корона».