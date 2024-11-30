«Три часа вода бежала»: подъезд элитной многоэтажки полностью затопило водой в Новосибирске — впечатляющие видео потопа

В ночь на 30 ноября в ЖК «Корона» на улице Кирова, 25 прорвало внутренний противопожарный водопровод. Из-за этого в доме затопило с 5 по 13 этажи. О произошедшем редакции НГС рассказала местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.
— Третий год подряд дом топит!!! Все трубы сгнили! В лифте страшно ездить. Очередная трагедия произошла сегодня ночью. Три часа вода бежала, — рассказывает женщина.
На роликах, которые прислала читательница, видно, что вода под большим напором на 13 этаже выливается в подъезд и стекает вниз. С потолков льются ручьи, на лестничных площадках стоят лужи, а дверям лифтов стекают потоки воды.
Также на видео попало, как вода капает с балконов на верхних этажах.
Местная жительница уточнила, что предыдущий потоп в доме произошёл 21 ноября.
Редакция НГС попробовала связаться с ТСЖ «Корона», которое обслуживает дом, однако сайт организации не работает, а по указанным номерам трубку не берут.
Также НГС позвонил управляющему ТСЖ «Корона». На просьбу объяснить, что произошло в доме, он ответил: «Ничего», и сбросил вызов.
Редакция НГС направила запрос в ТСЖ «Корона».
Ранее подъезд новосибирской многоэтажки на улице Фрунзе затопило после прорыва батареи.