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Происшествия «Три часа вода бежала»: подъезд элитной многоэтажки полностью затопило водой в Новосибирске — впечатляющие видео потопа

«Три часа вода бежала»: подъезд элитной многоэтажки полностью затопило водой в Новосибирске — впечатляющие видео потопа

К затоплению привел прорыв внутреннего противопожарного водопровода

1 709
24 комментария

Вода затопила лестничные площадки, стекала с потолка и по лифтам

Источник:

В ночь на 30 ноября в ЖК «Корона» на улице Кирова, 25 прорвало внутренний противопожарный водопровод. Из-за этого в доме затопило с 5 по 13 этажи. О произошедшем редакции НГС рассказала местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

— Третий год подряд дом топит!!! Все трубы сгнили! В лифте страшно ездить. Очередная трагедия произошла сегодня ночью. Три часа вода бежала, — рассказывает женщина.

Источник:

На роликах, которые прислала читательница, видно, что вода под большим напором на 13 этаже выливается в подъезд и стекает вниз. С потолков льются ручьи, на лестничных площадках стоят лужи, а дверям лифтов стекают потоки воды.

Источник:

Также на видео попало, как вода капает с балконов на верхних этажах.

Местная жительница уточнила, что предыдущий потоп в доме произошёл 21 ноября.

Редакция НГС попробовала связаться с ТСЖ «Корона», которое обслуживает дом, однако сайт организации не работает, а по указанным номерам трубку не берут.

Также НГС позвонил управляющему ТСЖ «Корона». На просьбу объяснить, что произошло в доме, он ответил: «Ничего», и сбросил вызов.

Редакция НГС направила запрос в ТСЖ «Корона».

Ранее подъезд новосибирской многоэтажки на улице Фрунзе затопило после прорыва батареи.

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Потоп Прорыв водопровода Подъезд Новосибирск
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Комментарии
24
fin
27 минут
Элита вместе с народом. "Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл,- Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был."
Avatarus
27 минут
Не увидел элитности, обычный подъезд, обычный дом, кстати судя по видео в доме нет техников ни электриков ни сантехников но наверняка есть директор, инженер, управляющий и бухгалтерия с большими зарплатами от 100 тр месяц, а вот рабочих рук нет может в этом и есть причина затопления.
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