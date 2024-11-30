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Происшествия «Отравился угарным газом»: в пятиэтажке на Народной в Новосибирске вспыхнула квартира — есть погибший

«Отравился угарным газом»: в пятиэтажке на Народной в Новосибирске вспыхнула квартира — есть погибший

Инцидент произошел утром 30 ноября

1 381
7 комментариев

По словам очевидцев, нескольких жильцов дома эвакуировали пожарные

Источник:

В пятиэтажке на улице Народной, 8 загорелась двухкомнатная квартира на 4-м этаже. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, сотрудники МЧС эвакуировали жильцов из подъезда. Также сообщается об одном пострадавшем.

— Обнаружили пострадавшего без признаков жизни. На место прибыла бригада скорой помощи. Медики откачали пострадавшего — он в тяжелом состоянии, отравлен угарным газом, — сообщают местные жители.

На опубликованном фото видно, что на место прибыло не менее трех пожарных машин.

Редакция NGS.RU обратилась в пресс-службу регионального МЧС за комментарием.

Обновлено:

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в 10:24. Самостоятельно подъезд покинули шесть жильцов.

— Газодымозащитники эвакуировали мужчину из горящей квартиры без признаков жизни и передали медикам. Чуть позже бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пострадавшего, — сообщили в ведомстве.

Еще двух жильцов пожарные эвакуировали с пятого этажа. Горение удалось ликвидировать за 10 минут. Следственно-оперативная группа установит причину произошедшего.

Ранее в Новосибирске на остановке загорелся трамвай с пассажирами.

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Комментарии
7
274444392
6 минут
Произошло задымление.
Гость
1 час
и правая полоса заставлена козлами вечно
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