Не справился с управлением: Фура вылетела на тротуар на Владимировской в Новосибирске — видео с места ДТП

В ДТП никто не пострадал Источник: АСТ-54 Black / Telegram











На улице Владимировской около остановки «Маслозавод» водитель фуры не справился с управлением и вылетел на пешеходный тротуар. ДТП произошло ночью 30 ноября. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Источник: АСТ-54 Black / Telegram

На опубликованном ролике видно, что большегруз едва не задел остановку и перекрыл весь тротуар.

— В данном ДТП никто не пострадал, на месте работает наряд ДПС, — сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области

По данным сервиса 2ГИС, около места аварии образовалась пробка. Пользователи сообщают, что движение в левом и среднем рядах перекрыто из-за того, что большегруз вытаскивают спецтехникой.