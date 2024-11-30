Не справился с управлением: Фура вылетела на тротуар на Владимировской в Новосибирске — видео с места ДТП

На улице Владимировской около остановки «Маслозавод» водитель фуры не справился с управлением и вылетел на пешеходный тротуар. ДТП произошло ночью 30 ноября. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На опубликованном ролике видно, что большегруз едва не задел остановку и перекрыл весь тротуар.
— В данном ДТП никто не пострадал, на месте работает наряд ДПС, — сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области
По данным сервиса 2ГИС, около места аварии образовалась пробка. Пользователи сообщают, что движение в левом и среднем рядах перекрыто из-за того, что большегруз вытаскивают спецтехникой.
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