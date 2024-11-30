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Происшествия Не справился с управлением: Фура вылетела на тротуар на Владимировской в Новосибирске — видео с места ДТП

Не справился с управлением: Фура вылетела на тротуар на Владимировской в Новосибирске — видео с места ДТП

ДТП произошло ночью 30 ноября

1 077
6 комментариев

В ДТП никто не пострадал

Источник:

На улице Владимировской около остановки «Маслозавод» водитель фуры не справился с управлением и вылетел на пешеходный тротуар. ДТП произошло ночью 30 ноября. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Источник:

На опубликованном ролике видно, что большегруз едва не задел остановку и перекрыл весь тротуар.

— В данном ДТП никто не пострадал, на месте работает наряд ДПС, — сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области

По данным сервиса 2ГИС, около места аварии образовалась пробка. Пользователи сообщают, что движение в левом и среднем рядах перекрыто из-за того, что большегруз вытаскивают спецтехникой.

Ранее в Новосибирской области КАМАЗ сбил рабочего — сибиряк умер до приезда скорой.

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Комментарии
6
Мрр
23 минуты
ПрофессиАнал пьяный убежал с места ДТП. Очень хорошо, что никто не пострадал, а водитель фуры лишится прав и работы.
Петр Новосибирск
30 минут
Уснул, однако...Хорошо, никто не пострадал. Жаль водителя и технику...
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