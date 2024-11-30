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Происшествия «Ушла из дома без телефона»: в Калининском районе Новосибирска пропала 15-летняя девочка

«Ушла из дома без телефона»: в Калининском районе Новосибирска пропала 15-летняя девочка

Школьница пропала вечером 29 ноября

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17 комментариев

Девочка была одета в белую пушистую куртку

Источник:

В Калининском районе Новосибирска пропала 15-летняя Виктория Костомарова. Ее местонахождение неизвестно с 29 ноября. Об этом редакции НГС рассказала мама пропавшей девочки Анна Дружкова.

— Она вчера в 20:00 ушла из дома. Без телефона, без связи. С друзьями ее связывалась, парень ее всю ночь разыскивал, — рассказывает обеспокоенная женщина.

Она уточнила, что девочка учится в 9-м классе в школе № 218 в микрорайоне Родники. По словам мамы, ранее подобных инцидентов с дочерью не происходило.

В момент пропажи Виктория была одета в светлую пушистую куртку, как на фото.

— Предположений, куда она могла пойти, вообще нет. Уже везде, где можно было, искали, — рассказывает Анна.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службы регионального МВД и поискового отряда «ЛизаАлерт».

Обновлено:

В пресс-службе «ЛизаАлерт» сообщили, что заявка на поиск девочки поступала, сейчас она в работе.

— Заявление от законного представителя в полицию поступало. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее в Новосибирске пропал 16-летний подросток.

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Комментарии
17
Татьяна 53
9 минут
Пусть найдётся.
Комментатор НГС
36 минут
Ушла из дома из-за отчима?
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