«Ушла из дома без телефона»: в Калининском районе Новосибирска пропала 15-летняя девочка

Девочка была одета в белую пушистую куртку Источник: Анна Дружкова, Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Калининском районе Новосибирска пропала 15-летняя Виктория Костомарова. Ее местонахождение неизвестно с 29 ноября. Об этом редакции НГС рассказала мама пропавшей девочки Анна Дружкова.

— Она вчера в 20:00 ушла из дома. Без телефона, без связи. С друзьями ее связывалась, парень ее всю ночь разыскивал, — рассказывает обеспокоенная женщина.

Она уточнила, что девочка учится в 9-м классе в школе № 218 в микрорайоне Родники. По словам мамы, ранее подобных инцидентов с дочерью не происходило.

В момент пропажи Виктория была одета в светлую пушистую куртку, как на фото.

— Предположений, куда она могла пойти, вообще нет. Уже везде, где можно было, искали, — рассказывает Анна.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службы регионального МВД и поискового отряда «ЛизаАлерт».

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В пресс-службе «ЛизаАлерт» сообщили, что заявка на поиск девочки поступала, сейчас она в работе.

— Заявление от законного представителя в полицию поступало. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.