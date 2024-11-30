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Происшествия Пассажирский автобус и КАМАЗ столкнулись на омской трассе — пострадали семь человек

Пассажирский автобус и КАМАЗ столкнулись на омской трассе — пострадали семь человек

Оба автомобиля вылетели в кювет

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Пострадали пассажиры автобуса

Источник:

29 ноября на трассе Шербакуль — Азово недалеко от рабочего поселка Шербакуль столкнулись КАМАЗ и автобус. Об этом сообщили в МЧС России по Омской области.

Как уточнили в омской полиции, 50-летний водитель пассажирского автобуса на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу большегрузу под управлением 63-летнего мужчины. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

В салоне автобуса в момент столкновения находилось 12 человек. Шесть из них, а также водитель пострадали, им помогают врачи, их личности сейчас устанавливаются. В областной Госавтоинспекции NGS55.RU сообщили, что погибших в ДТП нет.

Авария произошла недалеко от Шербакуля

Источник:

КАМАЗ перевернулся

Источник:

На месте происшествия работают три сотрудника МЧС, также задействована одна единица техники. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются полицией.

Ранее в Перми автобус, набитый пассажирами, упал с моста. Это произошло, когда водитель пытался избежать ДТП, но не справился с управлением.

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