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Происшествия В России массово перестали работать сервисы доставки еды и мобильные банки

В России массово перестали работать сервисы доставки еды и мобильные банки

Рассказываем, что случилось

1 352
36 комментариев

Заказать еду в этот пятничный вечер оказалось сложно

Источник:

Вечером 29 ноября произошел массовый сбой в работе российских сервисов доставки еды. Также проблемы наблюдаются с приложениями банков, гласят данные мониторинговых порталов.

Так, по информации Downdetector, неполадки затронули сервисы компании «Яндекс», приложения «Додо пицца», МТС, «Вкусно и точка», «Купер», сервисы «Магнита», а также приложения Lamoda, ЦИАН, Альфа-банка и других.

География сбоев широка

Источник:

Пользователи сообщают, что не могут открыть приложения, войти в личный кабинет и оформить заказ.

В Роскомнадзоре подтвердили наличие сбоев. По предварительным данным, всему виной технические неполадки на стороне одного из облачных сервисов, передает ТАСС.

— Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления, — заявили в Роскомнадзоре.

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Сбои Неполадки Доставка еды Мобильный банк Роскомнадзор Приложения
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Комментарии
36
Жук
1 час
Откройте глаза: РКН, ЛГБТ... Кого они там запретили??? Кто вам мешает жить и развиваться?
fin
35 минут
"... и мобильные банки"
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