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Происшествия В Новосибирске грузовик снес опору ЛЭП — целая улица осталась без света

В Новосибирске грузовик снес опору ЛЭП — целая улица осталась без света

Инцидент произошел на улице Троллейной

2 004
20 комментариев

Водитель сбежал с места ДТП

Источник:

В Новосибирске вечером, 29 ноября, грузовик снес опору ЛЭП в Ленинском районе. Как сообщил читатель НГС Рза Рзаев, инцидент произошел на улице Троллейной.

— Водитель самогруза, который работает на теплотрассе, снес столб и оборвал провода. Водитель сбежал с места ДТП, — рассказал мужчина.

Источник:

Судя по кадрам, на дороге валяются оборванные провода. Улицу, где произошло ДТП, перекрыли. На месте работают сотрудники ГАИ. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Бердске самосвал снес мачту электроснабжения. Авария произошла на улице Промышленной.

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Комментарии
20
Гость
1 час
ЛЭП, грузовик, и не в Бердске? Удивили, однако.
Гость
1 час
Хороший район, там через дорогу наливайка круглосуточная!
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