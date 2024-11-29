В Новосибирске грузовик снес опору ЛЭП — целая улица осталась без света

В Новосибирске вечером, 29 ноября, грузовик снес опору ЛЭП в Ленинском районе. Как сообщил читатель НГС Рза Рзаев, инцидент произошел на улице Троллейной.
— Водитель самогруза, который работает на теплотрассе, снес столб и оборвал провода. Водитель сбежал с места ДТП, — рассказал мужчина.
Судя по кадрам, на дороге валяются оборванные провода. Улицу, где произошло ДТП, перекрыли. На месте работают сотрудники ГАИ. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в Бердске самосвал снес мачту электроснабжения. Авария произошла на улице Промышленной.