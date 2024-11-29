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Происшествия В новосибирском ресторане поминки закончились потасовкой и вызовом ГБР

В новосибирском ресторане поминки закончились потасовкой и вызовом ГБР

Конфликт произошел между скорбящим родственником и барменом

2 480
24 комментария

Конфликт на поминках удалось быстро урегулировать

Источник:

В Новосибирске мужчина устроил потасовку во время поминок в ресторане. Инцидент произошел поздним вечером 28 ноября.

Подробности рассказали в телеграм-канале агентства безопасности «Гвардия». В 22:28 из ресторана в Советском районе позвонила администратор и попросила быстрее прислать группу быстрого реагирования. Бойцы приехали на место и посмотрели запись с камеры видеонаблюдения — на ней было видно, что посетитель в белой рубашке толкнул в грудь бармена. Сотрудница объяснила, что гостю отказали в обслуживании из-за неподобающего поведения, и попросила вывести его.

Сотрудники агентства подошли к компании, с которой отдыхал нарушитель. Там были семейные пары разного возраста, от 20 до 60 лет, всего 12 человек. Выяснилось, что у заказчика банкета 9 дней назад умер брат, и гости собрались на поминки. Один из родственников перебрал с алкоголем и, скорее всего, это и стало причиной его агрессии.

После вмешательства гвардейцев все гости, в том числе нарушитель, покинули заведение и извинились.

В конце прошлой недели, 22 ноября, мужчина пытался привлечь внимание бывшей невесты. Для этого он по ночам приходил к ее дому и бросал снежки в окно. На место вызывали ГБР.

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Советский район Новосибирска Новосибирск Поминки Ресторан Конфликт Потасовка
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Комментарии
25
Дормидонт Евлампивич
19 минут
Корреспондент ГВНС, это очень нужная и информативная новость. Главное вовремя, не то что басни о метро. Но можно было написать и побольше, а то куцая статейка. И ещё - недостаток информации можно компенсировать бурной фантазией.
265889986
16 минут
Как туда все торопятся ,главный рай обещал
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