В Дзержинском районе Новосибирска пропал 16-летний подросток

В Дзержинском районе Новосибирске пропал 16-летний Кирилл Гейко. Его местонахождение неизвестно с 28 ноября.
Ориентировку на поиск подростка выложили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». По их данным, Кирилл Гейко ростом 175 сантиметров, у него зеленые глаза и тем-норусые волосы. В момент пропажи Кирилл был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и темно-синие ботинки.
Если вам что-то известно, то волонтеры просят набрать по номеру 88007005452 или 112.
В Новосибирске пропала 41-летняя Елена Алфёрова. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, сибирячка исчезла в Ленинском районе города 7 ноября.