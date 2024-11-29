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Происшествия В Дзержинском районе Новосибирска пропал 16-летний подросток

В Дзержинском районе Новосибирска пропал 16-летний подросток

Кирилла Гейко ищут со вчерашнего дня, с 28 ноября

874
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Подростка ищут волонтеры

Источник:

В Дзержинском районе Новосибирске пропал 16-летний Кирилл Гейко. Его местонахождение неизвестно с 28 ноября.

Ориентировку на поиск подростка выложили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». По их данным, Кирилл Гейко ростом 175 сантиметров, у него зеленые глаза и тем-норусые волосы. В момент пропажи Кирилл был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и темно-синие ботинки.

Если вам что-то известно, то волонтеры просят набрать по номеру 88007005452 или 112.

В Новосибирске пропала 41-летняя Елена Алфёрова. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, сибирячка исчезла в Ленинском районе города 7 ноября.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Он уже не подросток. Он уже полноценный гражданин. Смысл искать.
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