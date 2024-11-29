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Происшествия «Более 15 госпитализированы»: три постояльца частного социального центра скончались на Алтае

«Более 15 госпитализированы»: три постояльца частного социального центра скончались на Алтае

Силовики возбудили уголовное дело

880
5 комментариев

Следователи работают на мечте ЧП

Источник:

28 ноября в селе Калистратиха Алтайского края скончались три постояльца частного социального центра. Об этом сообщают наши коллеги из NGS22.Ru со ссылкой на краевой Следком.

Выяснилось, что днем в центре нашли тело одного из постояльцев, после в больницу доставили еще несколько человек, двое из которых скончались.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Они работают на месте ЧП, допрашивают сотрудников и постояльцев. Предстоит провести комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и химические.

По данным источников NGS22.RU, ЧП произошло в частном соццентре региональной общественной организации «Рубикон», госпитализированы более 15 человек. По предварительной информации, они могли отравиться неизвестным веществом. Точное это станет известно после проведения экспертиз.

— По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения федерального законодательства. На месте работает территориальный прокурор, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, — добавила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Позже следователи опубликовали фотографии из учреждения. ТАСС со ссылкой на Минздрав региона заявляет, что число госпитализированных постояльцев социального центра достигло 18 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

— Социальный центр в Алтайском крае, где из-за отравления умерли три человека и 18 госпитализированы, занимается адаптацией бывших осужденных, — добавили в телеграм-канале агентства со ссылкой на силовые структуры.

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Комментарии
5
265889986
1 час
Растёт уровень жизни и продолжительность ,в общем всё процветает
Гость
1 час
Я тоже пельмени купил 800гектар а думал кило
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