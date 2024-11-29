Бродячие собаки напали на омскую школьницу — девочка получила травмы ног

Ситуацию на контроль взял мэр Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В СУ СКР по Омской области сообщили о нападении собаки на 14-летнюю девочку на улице Малиновского. Ребенок, по предварительной информации, пострадал и ему потребовалась помощь врачей. Девочку укусили за ногу. Сообщение о нападении появилось в соцсетях. Сейчас СУ СКР по Омской области проводит проверку. Работников, которые ответственны за отлов животных, проверят.

К делу подключилась и областная прокуратура. Проверят и управляющие организации, и должностных лиц. Прокуратура уже подготовила иск о взыскании с виновных компенсации морального и физического вреда.

Ранее в группе «ВКонтакте» «Инцидент Омск» анонимно сообщали о собаках на Малиновского. По словам автора поста, на жильцов дома 12/1 регулярно нападают животные:

— Обращались к управляющей компании, те бездействуют, ссылаясь, что не в их компетенции. Собаки сильно покусали мужчину (увезли на скорой), потом женщину, вот и сегодня не обошлось без жертв. Собаки обитают возле детской площадки, осталось дождаться, когда нападут на детей.

Так о нападении писали 14 ноября Источник: «Инцидент Омск» / Inci55 / Vk.com

Собака уже нападала на человека на улице Малиновского в ноябре. Животное укусило 34-летнюю женщину за ногу и ей понадобилась помощь врачей. Сотрудников администрации подозревают в халатности.

— Появилась информация о том, что бездомные собаки искусали девочку-подростка, мы обязательно отреагируем: специалисты муниципального приюта для животных отработают территорию, собаки будут отловлены и направлены в учреждение. Юной омичке желаю поскорее оправиться от происшествия, — прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест.