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Происшествия Бродячие собаки напали на омскую школьницу — девочка получила травмы ног

Бродячие собаки напали на омскую школьницу — девочка получила травмы ног

Местные жители давно бьют тревогу из-за бродячих животных

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4 комментария

Ситуацию на контроль взял мэр

Источник:

В СУ СКР по Омской области сообщили о нападении собаки на 14-летнюю девочку на улице Малиновского. Ребенок, по предварительной информации, пострадал и ему потребовалась помощь врачей. Девочку укусили за ногу. Сообщение о нападении появилось в соцсетях. Сейчас СУ СКР по Омской области проводит проверку. Работников, которые ответственны за отлов животных, проверят.

К делу подключилась и областная прокуратура. Проверят и управляющие организации, и должностных лиц. Прокуратура уже подготовила иск о взыскании с виновных компенсации морального и физического вреда.

Ранее в группе «ВКонтакте» «Инцидент Омск» анонимно сообщали о собаках на Малиновского. По словам автора поста, на жильцов дома 12/1 регулярно нападают животные:

— Обращались к управляющей компании, те бездействуют, ссылаясь, что не в их компетенции. Собаки сильно покусали мужчину (увезли на скорой), потом женщину, вот и сегодня не обошлось без жертв. Собаки обитают возле детской площадки, осталось дождаться, когда нападут на детей.

Так о нападении писали 14 ноября

Источник:

Собака уже нападала на человека на улице Малиновского в ноябре. Животное укусило 34-летнюю женщину за ногу и ей понадобилась помощь врачей. Сотрудников администрации подозревают в халатности.

— Появилась информация о том, что бездомные собаки искусали девочку-подростка, мы обязательно отреагируем: специалисты муниципального приюта для животных отработают территорию, собаки будут отловлены и направлены в учреждение. Юной омичке желаю поскорее оправиться от происшествия, — прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест.

В начале октября в Якутии на 12-летнюю девочку напали бродячие собаки. Ребенка госпитализировали.

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Бродячие собаки Животные Омск Покусала собака Ребенок
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Комментарии
4
Писать - это моя работа.
1 час
Собаченьки не виноваты в своей сиротской доле.
Гость
40 минут
Граждане тут самые беззащитные
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