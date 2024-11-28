«У всего есть две стороны»: как новосибирцы и сам тренер отреагировали на скандал в «Сибирских снайперах»

Читатели НГС оставили десятки комментариев под новостью о скандале в молодежной команде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











28 ноября в Сети заявили о скандале с участием тренера и двух игроков молодежки «Сибири» — «Сибирских снайперов». Сотрудника, по данным «Спорт-Экспресса», заподозрили в некорректных действиях в отношении хоккеистов, в самом ХК «Сибирь» сообщили, что мужчина временно отстранен от работы.

Читатели НГС оставили десятки комментариев под публикацией о ситуации в «Сибирских снайперах». Публикуем самые интересные высказывания, а также реакцию тренера на новость о своем отстранении.

Комментарий тренера по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские снайперы» Вадима Берестова появился на сайте «Спорт-Экспресс». Специалист заявил, что «у всего есть две стороны».

— Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья, — ссылается на Берестова издание.

Вместе с тем один из читателей НГС заявил, что ситуация в «снайперах» стала новостью «всероссийского масштаба».

— Не результатами, так скандалами решили нас «порадовать», — написал еще один пользователь.

— Не хочу никого обидеть, но своих детей никогда одних не отпущу на сборы или игры в другой город, — сообщила читательница НГС. — Хоккеисты уже не маленькие дети, подростки. Но все равно еще подвержены влиянию и нет опыта оказывать сопротивление взрослому.

Как сообщал «Спорт-Экспресс», 29 ноября у клуба должен пройти матч в Екатеринбурге, но после инцидента с игроками Вадима Берестова отстранили от работы и отправили в Новосибирск. Телеграм-канал Hockeymans78 заявил, что тренер якобы приглашал в номер одного из хоккеистов и просил «подключить» другого. Со ссылкой на родственников парня он добавил, что мужчина якобы присылал интимные снимки.

В пресс-службе ХК «Сибирь» заявили, что клуб получил уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды в правоохранительные органы Новосибирска.