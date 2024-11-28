«Били лежачего, плевали»: в Новосибирске заявили о толпе подростков, нападающих на детей — видео потасовки

Подростков заметили в Заельцовском районе Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











28 ноября в Новосибирске сообщили о подростках, которые нападают на других детей. О ситуации заявил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчика — он опубликовал видео конфликта.

По его данным, подростков заметили в Заельцовском районе возле домов на Вавилова и Плановой.

— 10 ноября во дворе дома на Плановой, 48, компанией из 5 человек был избит мой сын. Наносили удары по голове, лицу, били лежачего, плевали, снимали на телефон, — сообщил новосибирец.

По словам сибиряка, сообщение об инциденте проверяет полиция. Он также заявил, что на 11 ноября подростки напали на другого мальчика. В посте опубликовали несколько видео — на одном из них можно заметить потасовку с участием молодых людей.

Видео одной конфликтной ситуации опубликовали в Сети Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

На кадрах видно площадку, на которой стоят несколько человек. Позже один из них пинает другого — парень падает на снег, после чего уже двое наносят ему удары ногами.

Новосибирец встает, но к нему подходит один из парней — он ударил мальчика руками и ногами. Затем подросток уходит с места происшествия. На другом отрезке видео можно заметить, как подростки устроили потасовку с другим ребенком.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что организовано проведение проверки. Корреспондент направил запрос с целью узнать подробности происшествий.