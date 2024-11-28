Наряд полиции вызвали к самолету из-за новосибирца — он устроил дебош на борту рейса из Москвы

Сибиряк ругался матом и оскорблял пассажиров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Калининграде транспортные полицейские задержали новосибирца, который летел рейсом из Москвы. Сибиряк оскорблял пассажиров, а на замечания не реагировал, уточнили в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

— В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Храброво» от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о том, что на стоянку воздушных судов требуется наряд полиции к борту самолета, прибывающего из Москвы в Калининград, — сказано в сообщении.

В ведомстве установили, что во время полета 32-летний сибиряк оскорблял других пассажиров, ругался матом, но на замечания бортпроводников не реагировал. В результате силовики сопроводили его в дежурную часть — от медицинского освидетельствования житель Новосибирской области отказался.

Как сообщили транспортные полицейские, в отношении мужчины возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает арест до 15 суток.