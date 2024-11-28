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Происшествия Наряд полиции вызвали к самолету из-за новосибирца — он устроил дебош на борту рейса из Москвы

Наряд полиции вызвали к самолету из-за новосибирца — он устроил дебош на борту рейса из Москвы

На него составили протокол за мелкое хулиганство

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21 комментарий

Сибиряк ругался матом и оскорблял пассажиров

Источник:

В Калининграде транспортные полицейские задержали новосибирца, который летел рейсом из Москвы. Сибиряк оскорблял пассажиров, а на замечания не реагировал, уточнили в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

— В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Храброво» от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о том, что на стоянку воздушных судов требуется наряд полиции к борту самолета, прибывающего из Москвы в Калининград, — сказано в сообщении.

В ведомстве установили, что во время полета 32-летний сибиряк оскорблял других пассажиров, ругался матом, но на замечания бортпроводников не реагировал. В результате силовики сопроводили его в дежурную часть — от медицинского освидетельствования житель Новосибирской области отказался.

Как сообщили транспортные полицейские, в отношении мужчины возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает арест до 15 суток.

В августе полицейские задержали пассажира, который испортил полет из Челябинска в Новосибирск. Мужчину сняли на видео.

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Комментарии
21
Гость ᠌
51 минута
Один вопрос. Тузик или Тюлень?
Почётный гражданин Левосибирска
29 минут
- от медицинского освидетельствования житель Новосибирской области отказался. И что теперь, его лишат водительских прав?
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