Автобус с пассажирами рухнул с моста и загорелся в Перми: собрали всё, что известно

Автобус в Перми, набитый пассажирами, упал с моста. Это произошло, когда водитель пытался избежать ДТП, но не справился с управлением. После падения автобус полностью сгорел. Большинство пассажиров чудом спаслись, но без пострадавших не обошлось.
Сообщения о происшествии начали появляться от очевидцев. Люди писали об огне и дыме. Затем они уточнили, что с моста рухнул автобус 15-го маршрута, они уточняли, что водителю стало плохо.
Первые объяснения дал местный дептранс.
— Автобус маршрута № 15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание, — сообщили в дептрансе.
По данным ведомства, пассажиры покинули салон. В аварии никто не погиб.
Однако потом выяснилось, что помеху автобусу создал автомобиль со встречной полосы. Из-за чего водителю автобуса пришлось вильнуть вправо. Об этом рассказал нашим коллегам из 59.RU главный инженер ООО «Автомиг» Максим Сасунов.
— Транспорт загорелся во время движения и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться удалось всем 20 пассажирам. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники, — сообщили в краевом МЧС.
Хоть официально заявили, что автобус загорелся во время движения, но фотографии с места происшествия говорят о том, что это произошло только спустя время после падения.
Как выяснил telegram-канал «112», автобус оборвал провода и поэтому загорелся.
В полиции Прикамья выяснили, что за рулем автобуса был мужчина 1978 года рождения. Они еще уточняют причины и обстоятельства произошедшего. СУ СКР Прикамья возбудило уголовное дело.
Хоть большинство пассажиров обошлись малой кровью, всё же пострадавшие есть. Среди них водитель и двое пассажиров. В пресс-службе Минздрава рассказали, что они в состоянии средней степени тяжести, их увезли в больницу. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции 59.RU.