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Происшествия Автобус с пассажирами рухнул с моста и загорелся в Перми: собрали всё, что известно

Автобус с пассажирами рухнул с моста и загорелся в Перми: собрали всё, что известно

Точная причина крушения еще выясняется

2 859
19 комментариев

Автобус упал с высоты

Источник:

Автобус в Перми, набитый пассажирами, упал с моста. Это произошло, когда водитель пытался избежать ДТП, но не справился с управлением. После падения автобус полностью сгорел. Большинство пассажиров чудом спаслись, но без пострадавших не обошлось.

Сообщения о происшествии начали появляться от очевидцев. Люди писали об огне и дыме. Затем они уточнили, что с моста рухнул автобус 15-го маршрута, они уточняли, что водителю стало плохо.

Первые объяснения дал местный дептранс.

— Автобус маршрута № 15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание, — сообщили в дептрансе.

А вот так всё выглядело совсем недавно: горевший автобус снял на видео наш читатель

Источник:

По данным ведомства, пассажиры покинули салон. В аварии никто не погиб.

Однако потом выяснилось, что помеху автобусу создал автомобиль со встречной полосы. Из-за чего водителю автобуса пришлось вильнуть вправо. Об этом рассказал нашим коллегам из 59.RU главный инженер ООО «Автомиг» Максим Сасунов.

— Транспорт загорелся во время движения и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться удалось всем 20 пассажирам. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники, — сообщили в краевом МЧС.

Хоть официально заявили, что автобус загорелся во время движения, но фотографии с места происшествия говорят о том, что это произошло только спустя время после падения.

Как выяснил telegram-канал «112», автобус оборвал провода и поэтому загорелся.

Начался крупный пожар

Источник:

В полиции Прикамья выяснили, что за рулем автобуса был мужчина 1978 года рождения. Они еще уточняют причины и обстоятельства произошедшего. СУ СКР Прикамья возбудило уголовное дело.

Хоть большинство пассажиров обошлись малой кровью, всё же пострадавшие есть. Среди них водитель и двое пассажиров. В пресс-службе Минздрава рассказали, что они в состоянии средней степени тяжести, их увезли в больницу. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции 59.RU.

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Комментарии
19
ЛеньПридумыватьЛогин
1 час
"Автобус в Перми, набитый пассажирами" "выбраться удалось всем 20 пассажирам"
Француз22
58 минут
Не удивлюсь, что за рулем лицо мигрантской национальности было, как и в Питере.
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