Тренер молодежки ХК «Сибирь» попал в секс-скандал с воспитанниками — клуб его отстранил

В правоохранительные органы подали заявление на тренера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 28 ноября в соцсетях заявили о скандале с участием тренера и двух игроков «Сибирских снайперов» (молодежка «Сибири»). По данным «Спорт-Экспресса», мужчину подозревают в некорректных действиях в отношении спортсменов. Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил, что сотрудником «снайперов» действительно заинтересовались силовики.

— Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды «Сибирские снайперы» в правоохранительные органы Новосибирска. После получения данной информации сотрудник был временно отстранен от работы. Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации, — прокомментировали ситуацию в ХК «Сибирь».

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что речь идет о тренере по физической подготовке молодежного хоккейного клуба «Сибирские снайперы» Вадиме Берестове. 29 ноября у клуба должен пройти матч в Екатеринбурге, но после инцидента с хоккеистами сотрудника отстранили от работы и отправили в Новосибирск.

Корреспондент «СЭ» Иван Богун в своем телеграм-канале также предположил, что сотрудник был задержан екатеринбургскими силовиками. Телеграм-канал Hockeymans78 заявил, что тренер якобы приглашал в номер одного из игроков и просил «подключить» другого. Со ссылкой на слова родных воспитанника он также сообщил, что тренер также присылал свои интимные фотографии.

НГС обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент также связался с исполняющим обязанности главного тренера «Сибирских снайперов» Денисом Маскаленко, но тот сказал, что занят. На дальнейшие звонки и сообщение он не ответил.

На сайте «Сибирских снайперов» (это молодежная команда ХК «Сибирь») сказано, что 27 ноября спортсмены играли против хоккеистов «Авто» (молодежка «Автомобилиста») в Екатеринбурге.