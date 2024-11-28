НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

южн.

 757мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Выбрали надежного застройщика
Как торгуют с Китаем
Где делают зубы по низким ценам
Высотка на краю леса
Деды Морозы собрали подарки
Колбаса из СССР
Кто строит новую Россию
Китайское авто за 8 млн
Новости в Telegram
Происшествия Тренер молодежки ХК «Сибирь» попал в секс-скандал с воспитанниками — клуб его отстранил

Тренер молодежки ХК «Сибирь» попал в секс-скандал с воспитанниками — клуб его отстранил

Мужчиной заинтересовались силовые структуры

4 767
40 комментариев

В правоохранительные органы подали заявление на тренера

Источник:

Вечером 28 ноября в соцсетях заявили о скандале с участием тренера и двух игроков «Сибирских снайперов» (молодежка «Сибири»). По данным «Спорт-Экспресса», мужчину подозревают в некорректных действиях в отношении спортсменов. Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил, что сотрудником «снайперов» действительно заинтересовались силовики.

— Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды «Сибирские снайперы» в правоохранительные органы Новосибирска. После получения данной информации сотрудник был временно отстранен от работы. Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации, — прокомментировали ситуацию в ХК «Сибирь».

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что речь идет о тренере по физической подготовке молодежного хоккейного клуба «Сибирские снайперы» Вадиме Берестове. 29 ноября у клуба должен пройти матч в Екатеринбурге, но после инцидента с хоккеистами сотрудника отстранили от работы и отправили в Новосибирск.

Корреспондент «СЭ» Иван Богун в своем телеграм-канале также предположил, что сотрудник был задержан екатеринбургскими силовиками. Телеграм-канал Hockeymans78 заявил, что тренер якобы приглашал в номер одного из игроков и просил «подключить» другого. Со ссылкой на слова родных воспитанника он также сообщил, что тренер также присылал свои интимные фотографии.

НГС обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент также связался с исполняющим обязанности главного тренера «Сибирских снайперов» Денисом Маскаленко, но тот сказал, что занят. На дальнейшие звонки и сообщение он не ответил.

На сайте «Сибирских снайперов» (это молодежная команда ХК «Сибирь») сказано, что 27 ноября спортсмены играли против хоккеистов «Авто» (молодежка «Автомобилиста») в Екатеринбурге.

В октябре стало известно, что полицейские проводят проверку после конфликта, произошедшего между членами футбольной команды в Новосибирске. Между спортсменов произошла потасовка.

ПО ТЕМЕ
Хоккей Спорт Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
40
Немного падший
1 час
Опять кто-то сексуально поскандалил? Милые бранятся - только тешатся.
10436257
1 час
Ахахааа. Вот это поворот.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,33

Алексей,24

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Den,36

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление