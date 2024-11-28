Не поделили перекресток: Toyota снесла на Советской ограждение и дорожный знак

В Новосибирске днем 28 ноября на углу Советской и Коммунистической столкнулись две Toyota. Кадры с места аварии прислал читатель НГС Антон.
Судя по кадрам с места ДТП, водители не поделил перекресток. В результате Toyota Corolla вылетела на газон, снесла дорожный знак и ограждение.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее в Новосибирске «Газель» врезалась в стену на проспекте Димитрова. Как сообщили очевидцы, авария произошла под железнодорожным путепроводом.