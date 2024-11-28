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Происшествия Не поделили перекресток: Toyota снесла на Советской ограждение и дорожный знак

Не поделили перекресток: Toyota снесла на Советской ограждение и дорожный знак

На месте работают сотрудники ДПС

2 390
18 комментариев

Машину откинуло на газон

Источник:

В Новосибирске днем 28 ноября на углу Советской и Коммунистической столкнулись две Toyota. Кадры с места аварии прислал читатель НГС Антон.

Судя по кадрам с места ДТП, водители не поделил перекресток. В результате Toyota Corolla вылетела на газон, снесла дорожный знак и ограждение.

Информация о пострадавших уточняется

Источник:

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в Новосибирске «Газель» врезалась в стену на проспекте Димитрова. Как сообщили очевидцы, авария произошла под железнодорожным путепроводом.

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Комментарии
18
Дормидонт Евлампивич
33 минуты
Очень важная новость не о чём.Спасибо шрайбикусу Антону теперь ГВНСу есть что на печатать с пометкой срочно.
Гость
58 минут
Может Советской и Свердлова?
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