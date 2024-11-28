За учениками будут строже следить: в мэрии Новосибирска назвали причину обрушения потолка в лицее

Никто из-за обрушения не пострадал Источник: АСТ-54 Black / telegram











В департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, почему в лицее № 22 «Надежда Сибири» обрушился потолок. Инцидент произошел в туалете учебного заведения во вторник, 26 ноября. Радостные дети и подростки снимали масштабы разрушений на видео.

— Падение элементов потолочной конструкции произошло по вине вандалов. Пока виновного или виновных установить не удалось. В туалете сделали ремонт, помещение функционирует по назначению. Администрация лицея постоянно следит за состоянием здания, — сообщили корреспонденту НГС в городской администрации.

Также в мэрии добавили, что в других учебных заведениях подобных происшествий не регистрировали. Сейчас в лицее пытаются выяснить, кто виноват в обрушении. После случившегося с учениками провели внеочередной инструктаж по безопасному поведению. Педагогам наказали усилить контроль за безопасностью обучающихся на переменах.