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Происшествия За учениками будут строже следить: в мэрии Новосибирска назвали причину обрушения потолка в лицее

За учениками будут строже следить: в мэрии Новосибирска назвали причину обрушения потолка в лицее

Сейчас в помещении уже сделали ремонт

1 555
19 комментариев

Никто из-за обрушения не пострадал

Источник:

В департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, почему в лицее № 22 «Надежда Сибири» обрушился потолок. Инцидент произошел в туалете учебного заведения во вторник, 26 ноября. Радостные дети и подростки снимали масштабы разрушений на видео.

— Падение элементов потолочной конструкции произошло по вине вандалов. Пока виновного или виновных установить не удалось. В туалете сделали ремонт, помещение функционирует по назначению. Администрация лицея постоянно следит за состоянием здания, — сообщили корреспонденту НГС в городской администрации.

Также в мэрии добавили, что в других учебных заведениях подобных происшествий не регистрировали. Сейчас в лицее пытаются выяснить, кто виноват в обрушении. После случившегося с учениками провели внеочередной инструктаж по безопасному поведению. Педагогам наказали усилить контроль за безопасностью обучающихся на переменах.

Ранее НГС писал о том, что в квартире дома в Новосибирске рухнул потолок. Ситуацию прокомментировали в управляющей компании.

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ПО ТЕМЕ
Лицей Надежда Сибири Туалет Потолок Обрушение
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Комментарии
19
Гость
50 минут
По вине Вандалов? Не смешите меня...
266689839
27 минут
"Ранее НГС писал о том, что в квартире дома в Новосибирске рухнул потолок." Тоже дети, ой, вандалы виноваты? Рюрика на них нету!
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