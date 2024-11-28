«Созвали экстренное совещание»: под Новосибирском прорвало газопровод

В Искитиме Новосибирской области прорвало газопровод на улице Некрасова, ликвидировать последствия аварии будут двое суток.
— Буквально в 12:30 отключили газ по всему Искитиму, селу Тальменка Искитимского района и селу Лебедёвка. Официальной причины в диспетчерской назвать не могут, по неофициальной информации, перебил кто-то в районе улицы Некрасова в Искитиме газопровод, труба диаметром 600 мм. Время устранения аварии неизвестно, но если эта труба правда 600 мм, то на это уйдет не менее суток, — сообщил НГС местный житель
Мужчина также отправил фото телефонограммы, предназначенной для предприятий. В ней указано, что из-за аварии на газопроводе высокого давления с 12 часов 28.11.2024 прекращается газоснабжение.
Администрация Искитимского района информацию об аварии опубликовала в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
— Порыв газопровода высокого давления скажется на потребителях поселка Чернореченский, сел Лебедёвка и Тальменка. Сейчас созвали экстренное совещание всех служб. В ЕДДС Искитимского района сообщили, что решают вопрос по переводу системы отопления этих трех населенных пунктов на резервную дизельную котельную. По предварительным оценкам, восстановительные работы на газопроводе могут занять два дня, — рассказали в администрации района.
В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» утверждают, что причина аварии — случайные повреждения во время земельных работ. Также в телеграм-канале опубликовали видео, на котором с огромным шумом газ выходит наружу.
Ранее НГС писал о том, что дорогу к гусинобродской свалке перекрыли из-за опасного газа. Утечка произошла из автоцистерны.
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Искитимская межрайонная прокуратура проводит проверку по этому факту. Предварительно установили, что возле автобусной остановки «Карьер» по улице Некрасова в Искитиме во время проведения земляных работ повредили газопровод. Газовые котельные, окоторые отапливают многоквартирные дома и объекты соцназначения, перевели на резервное топливо. Ситуация находится на контроле межрайонной прокуратуры.