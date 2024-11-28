«Созвали экстренное совещание»: под Новосибирском прорвало газопровод

Газ могут отключить на двое суток Источник: Артем Дергунов / 116.RU











В Искитиме Новосибирской области прорвало газопровод на улице Некрасова, ликвидировать последствия аварии будут двое суток.

— Буквально в 12:30 отключили газ по всему Искитиму, селу Тальменка Искитимского района и селу Лебедёвка. Официальной причины в диспетчерской назвать не могут, по неофициальной информации, перебил кто-то в районе улицы Некрасова в Искитиме газопровод, труба диаметром 600 мм. Время устранения аварии неизвестно, но если эта труба правда 600 мм, то на это уйдет не менее суток, — сообщил НГС местный житель

На видео слышен шум Источник: Новосибирск с огоньком / Telegram

Мужчина также отправил фото телефонограммы, предназначенной для предприятий. В ней указано, что из-за аварии на газопроводе высокого давления с 12 часов 28.11.2024 прекращается газоснабжение.

Такое письмо отправили на предприятия Искитимского района Источник: читатель НГС











Администрация Искитимского района информацию об аварии опубликовала в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

— Порыв газопровода высокого давления скажется на потребителях поселка Чернореченский, сел Лебедёвка и Тальменка. Сейчас созвали экстренное совещание всех служб. В ЕДДС Искитимского района сообщили, что решают вопрос по переводу системы отопления этих трех населенных пунктов на резервную дизельную котельную. По предварительным оценкам, восстановительные работы на газопроводе могут занять два дня, — рассказали в администрации района.

В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» утверждают, что причина аварии — случайные повреждения во время земельных работ. Также в телеграм-канале опубликовали видео, на котором с огромным шумом газ выходит наружу.

Ранее НГС писал о том, что дорогу к гусинобродской свалке перекрыли из-за опасного газа. Утечка произошла из автоцистерны.