НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

ю-з.

 758мм 67%
Подробнее
6 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Выбрали надежного застройщика
Как торгуют с Китаем
Где делают зубы по низким ценам
Высотка на краю леса
Зажечь на корпоративе — советы
Колбаса из СССР
Кто строит новую Россию
Китайское авто за 8 млн
Новости в Telegram
Происшествия «Созвали экстренное совещание»: под Новосибирском прорвало газопровод

«Созвали экстренное совещание»: под Новосибирском прорвало газопровод

Три населенных пункта хотят перевести на резервную котельную

7 693
73 комментария

Газ могут отключить на двое суток

Источник:

В Искитиме Новосибирской области прорвало газопровод на улице Некрасова, ликвидировать последствия аварии будут двое суток.

— Буквально в 12:30 отключили газ по всему Искитиму, селу Тальменка Искитимского района и селу Лебедёвка. Официальной причины в диспетчерской назвать не могут, по неофициальной информации, перебил кто-то в районе улицы Некрасова в Искитиме газопровод, труба диаметром 600 мм. Время устранения аварии неизвестно, но если эта труба правда 600 мм, то на это уйдет не менее суток, — сообщил НГС местный житель

На видео слышен шум

Источник:

Мужчина также отправил фото телефонограммы, предназначенной для предприятий. В ней указано, что из-за аварии на газопроводе высокого давления с 12 часов 28.11.2024 прекращается газоснабжение.

Такое письмо отправили на предприятия Искитимского района

Источник:

Администрация Искитимского района информацию об аварии опубликовала в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

— Порыв газопровода высокого давления скажется на потребителях поселка Чернореченский, сел Лебедёвка и Тальменка. Сейчас созвали экстренное совещание всех служб. В ЕДДС Искитимского района сообщили, что решают вопрос по переводу системы отопления этих трех населенных пунктов на резервную дизельную котельную. По предварительным оценкам, восстановительные работы на газопроводе могут занять два дня, — рассказали в администрации района.

В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» утверждают, что причина аварии — случайные повреждения во время земельных работ. Также в телеграм-канале опубликовали видео, на котором с огромным шумом газ выходит наружу.

Ранее НГС писал о том, что дорогу к гусинобродской свалке перекрыли из-за опасного газа. Утечка произошла из автоцистерны.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено:

Искитимская межрайонная прокуратура проводит проверку по этому факту. Предварительно установили, что возле автобусной остановки «Карьер» по улице Некрасова в Искитиме во время проведения земляных работ повредили газопровод. Газовые котельные, окоторые отапливают многоквартирные дома и объекты соцназначения, перевели на резервное топливо. Ситуация находится на контроле межрайонной прокуратуры.

ПО ТЕМЕ
ГАЗ Авария
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
73
Аарон Вассертрум
2 часа
Вот скойка у нас газу, аж тгубы лопаюцо!
274444392
2 часа
Пускай делают оперативно. Ато до пяти и разбегутся
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Есть колбаса — уже хорошо»: обозреватель НГС — о том, почему мы зря скучаем по советскому качеству
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,33

Алексей,24

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Den,36

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление