«Пробил щеку»: в Новосибирске компания подростков жестоко напала на сверстника — видео конфликта

На парня молодые люди напали вчетвером Источник: Экстренный НСК / t.me











В Новосибирске подростки жестоко избили своего сверстника. Об этом сообщил телеграм-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на пострадавшего и его старшего брата.

На видео происходит жесткая потасовка с участием подростков, которые толпой напали на одного. По словам очевидцев, в конфликте участвовали ученики школы, которая расположена в Южно-Чемском жилмассиве Кировского района Новосибирска.

Конфликт произошел на улице Петухова Источник: Экстренный НСК / t.me

— У дома на улице Петухова человек стрельнул в лицо из сигнального пистолета, пробил щеку, после чего завязалась драка. Двое парней попытались меня избить, но безуспешно, — отметил пострадавший в телеграм-канале.

На видео пятеро подростков идут по тротуару. В какой-то момент один из них хватает впереди идущего парня и переворачивает его, а затем бросает на землю. Рядом падает что-то воспламеняющееся. Далее компания избивает молодого человека. Парень корчится от боли на земле. Судя по видео, разнимал агрессоров случайный свидетель.

Старший брат пострадавшего отметил, что на его родственника школьники якобы пытались оформить банковскую карту. Когда парень решил с ними разобраться, устроили ему «темную». Также он добавил, что пострадавший обратился с заявлением в полицию.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что пока по данному инциденту сообщений не поступало. В администрации школы сообщили, что официально к ним не поступало такой информации. НГС направил запрос в управление образования мэрии Новосибирска. Ответ мы опубликуем, как получим.

Ранее НГС писал о том, что подростки избили школьника в Новосибирске. Полиция начала проверку