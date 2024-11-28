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Происшествия «Пробил щеку»: в Новосибирске компания подростков жестоко напала на сверстника — видео конфликта

«Пробил щеку»: в Новосибирске компания подростков жестоко напала на сверстника — видео конфликта

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в Кировском районе с участием школьников

1 092
15 комментариев

На парня молодые люди напали вчетвером

Источник:

В Новосибирске подростки жестоко избили своего сверстника. Об этом сообщил телеграм-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на пострадавшего и его старшего брата.

На видео происходит жесткая потасовка с участием подростков, которые толпой напали на одного. По словам очевидцев, в конфликте участвовали ученики школы, которая расположена в Южно-Чемском жилмассиве Кировского района Новосибирска.

Конфликт произошел на улице Петухова

Источник:

— У дома на улице Петухова человек стрельнул в лицо из сигнального пистолета, пробил щеку, после чего завязалась драка. Двое парней попытались меня избить, но безуспешно, — отметил пострадавший в телеграм-канале.

На видео пятеро подростков идут по тротуару. В какой-то момент один из них хватает впереди идущего парня и переворачивает его, а затем бросает на землю. Рядом падает что-то воспламеняющееся. Далее компания избивает молодого человека. Парень корчится от боли на земле. Судя по видео, разнимал агрессоров случайный свидетель.

Старший брат пострадавшего отметил, что на его родственника школьники якобы пытались оформить банковскую карту. Когда парень решил с ними разобраться, устроили ему «темную». Также он добавил, что пострадавший обратился с заявлением в полицию.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что пока по данному инциденту сообщений не поступало. В администрации школы сообщили, что официально к ним не поступало такой информации. НГС направил запрос в управление образования мэрии Новосибирска. Ответ мы опубликуем, как получим.

Ранее НГС писал о том, что подростки избили школьника в Новосибирске. Полиция начала проверку

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Если вы стали очевидцем или участником этого конфликта, напишите в редакцию НГС.

Обновлено: В ГУ МВД региона сообщили, что информация по факту конфликта поступала в ведомство.

— По факту конфликта заявление в полицию поступило от одно из участников. Участники происшествия установлены и опрошены. Организовано проведение проверки, — сообщили в полиции.

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Комментарии
19
Bream
6 минут
чет по видео логика событий не прослеживается никак
Татьяна 53
8 минут
Напрягает ещё и то, что никто ничего не знает, вся область знает, прочтя эту публикацию, а те кому в первую очередь надо знать, ничего не ведают. Такое впечатление, что воспитанием никто совсем не занимается, только перекладывают ответственность один на другого.
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