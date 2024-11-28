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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники массово атаковали Краснодарский край — обломки попали в дома, пострадала женщина

Беспилотники массово атаковали Краснодарский край — обломки попали в дома, пострадала женщина

На месте ЧП работают экстренные службы

2 597
17 комментариев

Осколки БПЛА упали на жилые дома, звучали взрывы (фото из архива)

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Ночью 28 ноября Краснодарский край массово атаковали беспилотники. О случившемся рассказал глава области Вениамин Кондратьев. Атаке подверглись два района.

— В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также обломки БПЛА упали в хуторе Чигрина, поврежден дом. К счастью, погибших и пострадавших там нет.

— На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов, — написал Вениамин Кондратьев.

Ранее мы писали о том, как беспилотники массово атаковали Тверскую область. В городе объявили частичную эвакуацию. До этого от ударов БПЛА пострадала Московская область.

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Комментарии
17
Гость
1 час
ната атакует! маск со своего спутника пересчитал все очковые сортиры в росеюшке, и хочет захватить, чтобы все эти ресурсы вывезти к себе чтобы ихние "трансформаторы" ими пользовались. все как один на защиту скрепных ценностей!
Гость
1 час
Кошмарят потихоньку-пытаются сформировать общественное мнение...Боюсь что если великий геостратег и дальше будет мямлить-недвига в той стороне выставится на продажу по бросовой цене как в Воркуте)))
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