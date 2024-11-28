Беспилотники массово атаковали Краснодарский край — обломки попали в дома, пострадала женщина

Осколки БПЛА упали на жилые дома, звучали взрывы (фото из архива) Источник: ИА «Ночные новости»











Ночью 28 ноября Краснодарский край массово атаковали беспилотники. О случившемся рассказал глава области Вениамин Кондратьев. Атаке подверглись два района.

— В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также обломки БПЛА упали в хуторе Чигрина, поврежден дом. К счастью, погибших и пострадавших там нет.

— На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов, — написал Вениамин Кондратьев.