«Такое поведение недопустимо»: в Новосибирске уволили таксиста, который обматерил пассажирок

В Новосибирске уволили таксиста, который покрыл матом пассажирок. Об этом НГС сообщили в пресс-службе такси «Максим».
— Подобное поведение водителя является недопустимым. В результате проверки обращения приняли решение прекратить с ним сотрудничество. Пассажирам принесли извинения и зачислили 1000 рублей для оплаты будущих поездок, — пояснили в компании.
О конфликте с таксистом сибирячка сообщила в соцсетях. Как рассказала пассажирка, инцидент произошел из-за того, что водителя не устроил способ оплаты поездки.
— Началось с того, что оплатили поездку по номеру, указанному в заказе, но эта карта, по словам водителя, оказалась заблокирована. Хотя уведомление о переводе ему пришло. В заказе стояла оплата «перевод на карту». Затем водитель не хотел нас везти до указанной точки, сказав, что сами дойдете через дворы. Но позже всё же отвез, — написала сибирячка в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
Ранее в Новосибирске задержали водителя такси, который приставал к пассажирке. Выяснилось, что мужчина хотел скрыться за пределами страны.