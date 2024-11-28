«Такое поведение недопустимо»: в Новосибирске уволили таксиста, который обматерил пассажирок

— Началось с того, что оплатили поездку по номеру, указанному в заказе, но эта карта, по словам водителя, оказалась заблокирована. Хотя уведомление о переводе ему пришло. В заказе стояла оплата «перевод на карту». Затем водитель не хотел нас везти до указанной точки, сказав, что сами дойдете через дворы. Но позже всё же отвез, — написала сибирячка в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».