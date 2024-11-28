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Происшествия «Такое поведение недопустимо»: в Новосибирске уволили таксиста, который обматерил пассажирок

«Такое поведение недопустимо»: в Новосибирске уволили таксиста, который обматерил пассажирок

Инцидент произошел из-за того, что водителя не устроил способ оплаты поездки

2 072
49 комментариев

Конфликт попал на видео

Источник:

В Новосибирске уволили таксиста, который покрыл матом пассажирок. Об этом НГС сообщили в пресс-службе такси «Максим».

— Подобное поведение водителя является недопустимым. В результате проверки обращения приняли решение прекратить с ним сотрудничество. Пассажирам принесли извинения и зачислили 1000 рублей для оплаты будущих поездок, — пояснили в компании.

Источник:

О конфликте с таксистом сибирячка сообщила в соцсетях. Как рассказала пассажирка, инцидент произошел из-за того, что водителя не устроил способ оплаты поездки.

— Началось с того, что оплатили поездку по номеру, указанному в заказе, но эта карта, по словам водителя, оказалась заблокирована. Хотя уведомление о переводе ему пришло. В заказе стояла оплата «перевод на карту». Затем водитель не хотел нас везти до указанной точки, сказав, что сами дойдете через дворы. Но позже всё же отвез, — написала сибирячка в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Ранее в Новосибирске задержали водителя такси, который приставал к пассажирке. Выяснилось, что мужчина хотел скрыться за пределами страны.

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Комментарии
50
10436257
41 минута
Ахаха. Как можно уволить человека, который у них не работает. Надо писать-отключили от сервиса. Ничего, есть Яндекс.
Лукашa
1 час
Дайте лопату таксёру. Пусть лёд отскребает.
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