Трое погибли в аварии на Октябрьском мосту: главные события Новосибирска 27 ноября

В городе произошла авария, в которой погибли три человека Источник: ГАИ по Новосибирску











Каждый день в Новосибирске и области происходят десятки событий. Многие из них вызывают общественный интерес, но уследить за всем, что происходит в регионе, не так просто. В этом дайджесте НГС собрал 5 новостей, которые заинтересовали читателей.

Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту

Трагедия произошла 27 ноября примерно в 04:00 часов. Как сообщили в ГАИ, предварительно, мужчина на Toyota Windom ехал по Октябрьскому мосту в сторону Зыряновской, но потерял управление автомобилем.

Мужчина выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. В результате два пассажира и водитель Toyota Windom скончались на месте.

Позже выяснилось, что водителю и пассажиру было 23 года, еще одной пассажирке — 16 лет.

Момент смертельной аварии на Октябрьском мосту попал на регистратор

Видео опубликовали в социальных сетях утром 27 ноября. Речь идет о кадрах с видеорегистратора из Toyota Verso, которая была участником ДТП.

Новосибирцы пугают друг друга видео с тигром на трассе

27 ноября стало известно, что новосибирцы пересылают друг другу видео с тигром. Хищника якобы заметили на трассе недалеко от города, но в Минприроды региона объяснили, что ролик — фейк.

Голос за кадром утверждает, что животное встретили в районе Пашино. Выяснилось, что видео распространяли и в соседнем Кузбассе.

В районе НГАУ произошел пожар

27 ноября недалеко от аграрного университета в Новосибирске произошел пожар. Об этом заявили в соцсетях — очевидцы опубликовали кадры с дымом, который поднимается в небо.

В МЧС сообщили, что, предварительно, горела кровля двухэтажной пристройки к частному дому. Из дома специалисты эвакуировали пропановый баллон объемом 90 литров

В Новосибирске назначили первого вице-мэра

27 ноября стало известно, что первым заместителем мэра Новосибирска станет Иосиф Кодалаев. Он приступит к работе в должности 28 ноября.