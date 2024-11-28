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Происшествия «Износ примерно равный»: десятки дефектов нашли за две недели на новосибирских теплосетях

«Износ примерно равный»: десятки дефектов нашли за две недели на новосибирских теплосетях

О состоянии труб рассказали в СГК

752
21 комментарий

Износ сетей примерно равный во всех районах

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Стало известно, сколько дефектов на теплосетях обнаружили в Новосибирске за последние две недели. Об этом НГС сообщили в пресс-службе СГК.

По информации компании, коммунальщики нашли свыше ста дефектов, в основном на квартальных трубопроводах.

— Износ сетей примерно равный во всех районах, соответственно и повреждаемость равномерная, — сообщили в СГК.

На вопрос о том, сколько порывов ежедневно фиксируют коммунальщики, в компании ответили, что назвать усредненный показатель сложно. Это зависит от мероприятий на теплосетях и погодных условий.

Вместе с тем за прошедшие семь дней рабочие ликвидировали порядка ста дефектов на теплосетях.

— Пользуясь теплым периодом, проводим в основном превентивные ремонты, чтобы микродефекты не переросли в более крупные повреждения, — уточнили в СГК.

В середине ноября в Новосибирске прошло собрание по вопросам отопления. О том, выдержат ли теплосети зиму — в материале.

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Комментарии
21
fin
2 часа
Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря
Yumare
2 часа
Опять всю зиму прорывы будут?
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