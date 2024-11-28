«Износ примерно равный»: десятки дефектов нашли за две недели на новосибирских теплосетях

Стало известно, сколько дефектов на теплосетях обнаружили в Новосибирске за последние две недели. Об этом НГС сообщили в пресс-службе СГК.
По информации компании, коммунальщики нашли свыше ста дефектов, в основном на квартальных трубопроводах.
— Износ сетей примерно равный во всех районах, соответственно и повреждаемость равномерная, — сообщили в СГК.
На вопрос о том, сколько порывов ежедневно фиксируют коммунальщики, в компании ответили, что назвать усредненный показатель сложно. Это зависит от мероприятий на теплосетях и погодных условий.
Вместе с тем за прошедшие семь дней рабочие ликвидировали порядка ста дефектов на теплосетях.
— Пользуясь теплым периодом, проводим в основном превентивные ремонты, чтобы микродефекты не переросли в более крупные повреждения, — уточнили в СГК.
В середине ноября в Новосибирске прошло собрание по вопросам отопления. О том, выдержат ли теплосети зиму — в материале.