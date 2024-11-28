Вылетевшая из грузовика арматура пробила кабину ехавшей сзади фуры на иркутской трассе — жуткие кадры

Металлолом выпал из поднимавшегося в гору грузовика на 161-м километре трассы «Байкал» и пробил кабину ехавшей следом фуры в Слюдянском районе 27 ноября. Водителя раскуроченной машины пришлось доставать спасателям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
— Водитель получил травмы средней степени тяжести. Пожарные деблокировали пострадавшего и передали его врачам. На период расчистки трассы движение было перекрыто в обоих направлениях. На месте работали четыре специалиста и единица техники ведомства, — рассказали в МЧС.
Жуткие кадры с места происшествия.
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