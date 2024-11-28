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Происшествия Вылетевшая из грузовика арматура пробила кабину ехавшей сзади фуры на иркутской трассе — жуткие кадры

Вылетевшая из грузовика арматура пробила кабину ехавшей сзади фуры на иркутской трассе — жуткие кадры

Водителя из кабины вынимали спасатели

469
5 комментариев

Вылетевшая из грузовика арматура пробила кабину ехавшей сзади фуры

Источник:

Металлолом выпал из поднимавшегося в гору грузовика на 161-м километре трассы «Байкал» и пробил кабину ехавшей следом фуры в Слюдянском районе 27 ноября. Водителя раскуроченной машины пришлось доставать спасателям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

— Водитель получил травмы средней степени тяжести. Пожарные деблокировали пострадавшего и передали его врачам. На период расчистки трассы движение было перекрыто в обоих направлениях. На месте работали четыре специалиста и единица техники ведомства, — рассказали в МЧС.

Жуткие кадры с места происшествия.

Водителя из кабины вынимали спасатели

Источник:

Металлолом засыпал трассу

Источник:

Ранее в Новосибирске Nissan влетел в Mercedes на улице Кирова. Один человек погиб, еще троих доставили в больницу.

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Комментарии
5
Гость
32 минуты
трэш какой то кругом
Гость
30 минут
аст любит подобную дичь обсуждать !
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