НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

ясная погода, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

штиль.

 764мм 92%
Подробнее
2 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Выбрали надежного застройщика
Трое погибли на мосту
Где делают зубы по низким ценам
Волна банкротств
Зажечь на корпоративе — советы
Дома без канализации
Кто строит новую Россию
Дорожает техника
Новости в Telegram
Происшествия В Новосибирской области КАМАЗ сбил рабочего — сибиряк умер до приезда скорой

В Новосибирской области КАМАЗ сбил рабочего — сибиряк умер до приезда скорой

ДТП произошло в Маслянинском районе

2 690
8 комментариев

В аварии погиб 31-летний мужчина

Источник:

В Новосибирской области 27 ноября произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 31-летний мужчина, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел около 16:20 в рабочем поселке Маслянино. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь задним ходом у дома № 1 по улице Парковой, допустил наезд на 31-летнего мужчину. Последний выполнял производственные работы.

— Скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, — объяснил начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Маслянинскому району Иван Граф.

На месте аварии работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ночью 27 ноября в Новосибирске три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП ДТП Госавтоинспекция Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Татьяна 53
1 час
соболезнование родным.
ВИЗИТКИ54
29 минут
А какие производственные работы он там проводил? Что его водитель не заметил.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат из воинской части на Урале
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Den,36

Верочка,48

Ольга,43

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление