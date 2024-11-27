В Новосибирской области КАМАЗ сбил рабочего — сибиряк умер до приезда скорой

В Новосибирской области 27 ноября произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 31-летний мужчина, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел около 16:20 в рабочем поселке Маслянино. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь задним ходом у дома № 1 по улице Парковой, допустил наезд на 31-летнего мужчину. Последний выполнял производственные работы.
— Скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, — объяснил начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Маслянинскому району Иван Граф.
На месте аварии работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ночью 27 ноября в Новосибирске три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту.