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Происшествия «Открыла дверь — там туман»: жители пятиэтажки у «Галереи» вызвали пожарных на потоп — видео

«Открыла дверь — там туман»: жители пятиэтажки у «Галереи» вызвали пожарных на потоп — видео

В подъезде из-за ЧП была нулевая видимость

3 751
27 комментариев

Инцидент произошел на улице Семьи Шамшиных, 83

Источник:

Днем 27 ноября подъезд пятиэтажного дома в центре Новосибирска затянуло паром. Видео, как в помещении стоит белая дымка, прислала редакции читательница НГС и жительница дома на улице Семьи Шамшиных, 83 (неподалеку от ТРЦ Галерея-Новосибирск).

— Открыла дверь, туман стоит столбом, — сообщила сибирячка. — Я сначала подумала о возгорании, сразу вызвали пожарных, но они определили, что это прорыв в подвале происходит.

Местная жительница сняла пар на видео

Источник:

Местная жительница уточнила, что заметила проблему в районе 13:00 часов. Кроме дома на Семьи Шамшиных, подобная ситуация произошла в соседнем здании на улице Гоголя, утверждает сибирячка.

— С торца дом стоит, там тоже прорвало. Это я потом выяснила, когда с какими-то мастерами разговаривала на улице, — объяснила жительница Новосибирска.

Читательница НГС объяснила, что, кроме пожарных, на месте находились, в частности, сотрудники СГК. После произошедшего в здании «упало» отопление.

— Сейчас там пар стоит, видимость в подъезде фактически нулевая, — заявила читательница НГС. — Поговорила с соседкой, она сказала, что из всех кранов идёт кипяток. Видимо, сейчас что-то переотключили.

На место вызывали сотрудников МЧС

Источник:

На портале «Мой Новосибирск» появились данные о происшествии. Сайт сообщает, что в 16:00 доме на Семьи Шамшиных, 83 случилось аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды. Тепло планируется вернуть в здание в 22:00 часов.

На портале «Мой Новосибирск» появились данные об аварийном отключении

Источник:

— Причина: определение и устранение дефекта на транзите ж.д.Гоголя,21.ЦТП ц10 (Гоголя 19а), — сообщает портал.

Аварийное отключение произошло также в соседних домах. Сейчас, по словам читательницы НГС, на двери пятиэтажки появились данные об отключениях до вечера 28 ноября.

На двери здании появилось объявление об отключении отопления и горячей воды

Источник:

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили, что пожарно-спасательные подразделения выезжали к дому на Семьи Шамшиных в 12: 45, горения не было. Корреспондент издания также обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

Жилая пятиэтажка находится под управлением АО «МКС-Новосибирск». НГС направил запрос в организацию.

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Обновлено.

В пресс-службе СГК сообщили НГС, что сотрудники устраняют дефект на транзитной тепловой сети вблизи дома на Гоголя, 21. Работы начали с 16:00, завершить их планируется до 22:00.

— Подтопление в доме № 21 было незначительное, бригада оперативно откачала воду. Подвал дома на ул. С. Шамшиных, 83 обследовали: туда попадал пар из канала теплосети, но подтопления удалось избежать, — объяснили в компании.

ПО ТЕМЕ
Отопление СГК Новосибирск Улица Семьи Шамшиных
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Комментарии
27
Каменский Скуф
3 часа
А это ещё морозы не начались, даже зима календарная. Ждём!
274444392
3 часа
Теперь любой прорыв, или как у них по новому сленгу, выход воды на поверхность, можно будет списать на то, что вовремя не предоставили документы в технадзор?
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