«Дай сигарету»: 17-летняя мать покурила на видео вместе с маленьким сыном — теперь ее проверяют силовики

В Сети появилась видеозапись с фрагментами семейного раскуривания сигареты 17-летней матерью и ее трехлетним сыном. Роликом, опубликованным в соцсетях 27 ноября, уже заинтересовались силовые структуры Кемеровской области.
На кадрах, опубликованных Mash, видно, как девушка курит, тем же занят малолетний ребенок. При этом слышно, что в квартире находится еще одна женщина, которая недовольна, что мальчик разбросал сигареты по комнате.
Утверждается, что дело происходит в городе Кузбасса — в Белове, а на кадрах якобы 17-летняя девушка и ее трехлетний сын.
Пользователи интернета потребовали проверить семью, и, как сообщили нашим коллегам из кемеровского NGS42.RU источники в различных силовых структурах Кузбасса, ситуацию уже взяли на контроль, девушку разыскивают сотрудники ПДН.
Редакция NGS42.RU также обратилась за комментарием по ситуации к уполномоченному по правам ребенка в Кузбассе Валентине Богатенко, но оперативно предоставить его в пресс-службе омбудсмена не смогли.