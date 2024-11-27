«Дай сигарету»: 17-летняя мать покурила на видео вместе с маленьким сыном — теперь ее проверяют силовики

Семью проверят правоохранители Источник: Mash Siberia / телеграм-канал











В Сети появилась видеозапись с фрагментами семейного раскуривания сигареты 17-летней матерью и ее трехлетним сыном. Роликом, опубликованным в соцсетях 27 ноября, уже заинтересовались силовые структуры Кемеровской области.

На кадрах, опубликованных Mash, видно, как девушка курит, тем же занят малолетний ребенок. При этом слышно, что в квартире находится еще одна женщина, которая недовольна, что мальчик разбросал сигареты по комнате.

Утверждается, что дело происходит в городе Кузбасса — в Белове, а на кадрах якобы 17-летняя девушка и ее трехлетний сын.

Источник: Mash Siberia / телеграм-канал

Пользователи интернета потребовали проверить семью, и, как сообщили нашим коллегам из кемеровского NGS42.RU источники в различных силовых структурах Кузбасса, ситуацию уже взяли на контроль, девушку разыскивают сотрудники ПДН.