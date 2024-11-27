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Происшествия «Дай сигарету»: 17-летняя мать покурила на видео вместе с маленьким сыном — теперь ее проверяют силовики

«Дай сигарету»: 17-летняя мать покурила на видео вместе с маленьким сыном — теперь ее проверяют силовики

Сообщается, что ребенку около трех лет

3 864
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Семью проверят правоохранители

Источник:

В Сети появилась видеозапись с фрагментами семейного раскуривания сигареты 17-летней матерью и ее трехлетним сыном. Роликом, опубликованным в соцсетях 27 ноября, уже заинтересовались силовые структуры Кемеровской области.

На кадрах, опубликованных Mash, видно, как девушка курит, тем же занят малолетний ребенок. При этом слышно, что в квартире находится еще одна женщина, которая недовольна, что мальчик разбросал сигареты по комнате.

Утверждается, что дело происходит в городе Кузбасса — в Белове, а на кадрах якобы 17-летняя девушка и ее трехлетний сын.

Источник:

Пользователи интернета потребовали проверить семью, и, как сообщили нашим коллегам из кемеровского NGS42.RU источники в различных силовых структурах Кузбасса, ситуацию уже взяли на контроль, девушку разыскивают сотрудники ПДН.

Редакция NGS42.RU также обратилась за комментарием по ситуации к уполномоченному по правам ребенка в Кузбассе Валентине Богатенко, но оперативно предоставить его в пресс-службе омбудсмена не смогли.

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Семья Курение Проверка Омбудсмен
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Комментарии
58
трям-брям
4 часа
17 лет маме, 3 года сыну... Больше вопросов не имею.
kalqcd
5 часов
Как в сказке, чем дальше в лес, тем страшнее.
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