Стал известен возраст трех погибших в аварии на Октябрьском мосту — самой младшей из них 16 лет

Стал известен возраст трех погибших в аварии на Октябрьском мосту 27 ноября. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Личность троих погибших в аварии установили. Водителю Toyota Windom было 23 года, пассажиру — 23 года, еще одной пассажирке — 16 лет.
ДТП на мосту в сторону левого берега произошло 27 ноября примерно в 04:00. Как сообщили в ГАИ, мужчина на Toyota Windom не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. Два пассажира и водитель Toyota Windom погибли на месте.
Водитель Toyota Verso, 41-летний мужчина, жив, ему оказали медицинскую помощь.
По словам очевидцев последствий аварии, примерно в пять утра катафалк забирал тела, а около 09:00 Toyota Windom увезли на эвакуаторе. Появилось и видео момента аварии, регистратор Toyota Verso все записал. На кадрах видно, что сначала Toyota Windom вылетает на встречную полосу, после машину раскручивает и уже потом она боком врезается в Toyota Verso.