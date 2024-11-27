Стал известен возраст трех погибших в аварии на Октябрьском мосту — самой младшей из них 16 лет

В автомобиле Toyota Windom были два парня и одна девушка Источник: ГАИ по Новосибирск

Стал известен возраст трех погибших в аварии на Октябрьском мосту 27 ноября. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Личность троих погибших в аварии установили. Водителю Toyota Windom было 23 года, пассажиру — 23 года, еще одной пассажирке — 16 лет.

ДТП на мосту в сторону левого берега произошло 27 ноября примерно в 04:00. Как сообщили в ГАИ, мужчина на Toyota Windom не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. Два пассажира и водитель Toyota Windom погибли на месте.

Водитель Toyota Verso, 41-летний мужчина, жив, ему оказали медицинскую помощь.