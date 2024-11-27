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Происшествия Трое погибли на мосту Стал известен возраст трех погибших в аварии на Октябрьском мосту — самой младшей из них 16 лет

Стал известен возраст трех погибших в аварии на Октябрьском мосту — самой младшей из них 16 лет

Личности двух пассажиров сначала не могли установить

15 770
141 комментарий

В автомобиле Toyota Windom были два парня и одна девушка

Источник:

Стал известен возраст трех погибших в аварии на Октябрьском мосту 27 ноября. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Личность троих погибших в аварии установили. Водителю Toyota Windom было 23 года, пассажиру — 23 года, еще одной пассажирке — 16 лет.

ДТП на мосту в сторону левого берега произошло 27 ноября примерно в 04:00. Как сообщили в ГАИ, мужчина на Toyota Windom не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. Два пассажира и водитель Toyota Windom погибли на месте.

Водитель Toyota Verso, 41-летний мужчина, жив, ему оказали медицинскую помощь.

По словам очевидцев последствий аварии, примерно в пять утра катафалк забирал тела, а около 09:00 Toyota Windom увезли на эвакуаторе. Появилось и видео момента аварии, регистратор Toyota Verso все записал. На кадрах видно, что сначала Toyota Windom вылетает на встречную полосу, после машину раскручивает и уже потом она боком врезается в Toyota Verso.

Если вам что-либо известно о погибших в аварии, сообщите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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Октябрьский мост Авария ДТП Погибшие
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Комментарии
142
20265528
1 час
Родителям соболезнования. Самое страшное, что может быть в жизни родителей- это хоронить своих детей.
kalqcd
1 час
В 16 лет в 4 утра с двумя чёткими пацанами. Выбор сделан.
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