В районе НГАУ произошел пожар — поднялся огромный столб дыма

Пожар произошел по адресу улица Автогенная, 149 Источник: «АСТ-54» / vk.com











Недалеко от аграрного университета в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным группы, пожар начался в двухэтажном кирпичном жилом доме по адресу Автогенная, 149, также горит пристройка. Очевидцы сообщают, что горит кровля здания и пристройки, пожарные уже на месте.

Источник: «Инцидент Новосибирск» / vk.com

Так пожар выглядит из дома на улице Высоцкого, 45 Источник: читатель НГС











В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что предварительно горит кровля двухэтажной пристройки к частному дому.

Недавно в дачном поселке Кудряшевский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство.