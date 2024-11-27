В районе НГАУ произошел пожар — поднялся огромный столб дыма

Недалеко от аграрного университета в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным группы, пожар начался в двухэтажном кирпичном жилом доме по адресу Автогенная, 149, также горит пристройка. Очевидцы сообщают, что горит кровля здания и пристройки, пожарные уже на месте.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что предварительно горит кровля двухэтажной пристройки к частному дому.
Недавно в дачном поселке Кудряшевский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство.
Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что из дома специалисты эвакуировали пропановый баллон объемом 90 литров. Информация о пострадавших не поступала.