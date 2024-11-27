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В районе НГАУ произошел пожар — поднялся огромный столб дыма

Возгорание случилось на улице Автогенной

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14 комментариев

Пожар произошел по адресу улица Автогенная, 149

Источник:

Недалеко от аграрного университета в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным группы, пожар начался в двухэтажном кирпичном жилом доме по адресу Автогенная, 149, также горит пристройка. Очевидцы сообщают, что горит кровля здания и пристройки, пожарные уже на месте.

Источник:

Так пожар выглядит из дома на улице Высоцкого, 45

Источник:

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что предварительно горит кровля двухэтажной пристройки к частному дому.

Если вы что-либо знаете о пожаре на улице Автогенной, расскажите об этом редакции НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно в дачном поселке Кудряшевский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство.

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Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что из дома специалисты эвакуировали пропановый баллон объемом 90 литров. Информация о пострадавших не поступала.

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Комментарии
14
иккенхисацу
1 час
Магометяне ремонт делали похоже.
Гость
2 часа
Сегодня я читал Афанасия Фета. Великий русский поэт !
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