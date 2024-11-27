Влетел боком: момент аварии на Октябрьском мосту попал на регистратор — видео из машины

В аварии погибли два пассажира и 21-летний водитель Toyota Windom Источник: ГАИ по Новосибирску











Момент смертельной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске попал на видео. Кадры с видеорегистратора из Toyota Verso, которая была участником ДТП, опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах с видеорегистратора автомобиля видно, что Toyota Windom ехал в сторону правого берега, но резко свернул на встречную полосу, машину раскрутило, после чего автомобиль перпендикулярно влетел в Toyota Verso. Посмотрите, как произошла авария на мосту.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

ДТП на мосту в сторону левого берега, судя по камерам, произошло примерно в 04:00. Как сообщили в ГАИ, мужчина на Toyota Windom не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. Два пассажира и водитель Toyota Windom погибли на месте, за рулем автомобиля был 21-летний парень, личность пассажиров устанавливается.

Водитель Toyota Verso, 41-летний мужчина, жив, ему оказали медицинскую помощь.