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Происшествия «Утром катафалк забирал тела»: очевидцы — о смертельной аварии на Октябрьском мосту

«Утром катафалк забирал тела»: очевидцы — о смертельной аварии на Октябрьском мосту

Очевидцы последствий ДТП на Октябрьском мосту поделились подробностями

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1 комментарий

В аварии погибли два пассажира Toyota Windom и водитель этого же автомобиля

Очевидцы последствий смертельной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске поделились подробностями. По словам горожан, примерно в пять утра на дамбе катафалк забирал тела.

Авария на мосту в сторону левого берега, судя по камерам, произошла примерно в 04:00. Как сообщили в ГАИ мужчина на Toyota Windom не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. Два пассажира и водитель Toyota Windom погибли на месте, их личности сейчас устанавливают. Водитель Toyota Verso, 41-летний мужчина, жив, ему оказали медицинскую помощь.

— Примерно в шесть утра на мосту уже стоял катафалк, забирали тела. Врезались на ровном месте, машины всмятку, может быть из-за гололеда не справился с управлением, — рассказал НГС Михаил.

Водитель Toyota Verso жив, ему оказали медицинскую помощь

ДТП произошло примерно в 04:00

Чуть позже, около 07:00 на участке уже начала образовываться пробка, на месте заметили сотрудников ГАИ и полицейских. Сейчас, по данным 2 ГИС, на мосту в сторону левого берега собрался затор в 2,6 километра, в сторону правого — примерно 2,8 километра. Пользователи сообщают, что движения на участке почти нет.

— Проезжала место аварии по мосту, жутко, очень страшно выглядит. Сейчас на месте стоит полиции, скорой нет, — объяснила Анна.

Сейчас на мосту и прилегающих улицах собралась пробка

Очевидцы подозревают, что водитель Toyota Windom не справился с управлением из-за гололеда

Личности погибших сейчас устанавливают

Читатель НГС сообщает, что Toyota Windom примерно в 9 утра увезли на эвакуаторе

Недавно на улице Кирова 23-летний мужчина на Nissan March влетел в Mercedes. В аварии погиб пассажир Nissan, еще троих участников ДТП доставили в больницу. Среди пострадавших — девушка 18 лет, она ехала в Nissan вместе с друзьями.

Если вам что-либо известно об аварии, вы были очевидцем или знаете погибших, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
1
Такси ст Максим
3 минуты
Мэра к ответу - дороги совсем не посыпаются!
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