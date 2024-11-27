«Утром катафалк забирал тела»: очевидцы — о смертельной аварии на Октябрьском мосту

В аварии погибли два пассажира Toyota Windom и водитель этого же автомобиля Источник: Виктор Храпицкий, 2ГИС / ГАИ по Новосибирску











Очевидцы последствий смертельной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске поделились подробностями. По словам горожан, примерно в пять утра на дамбе катафалк забирал тела.

Авария на мосту в сторону левого берега, судя по камерам, произошла примерно в 04:00. Как сообщили в ГАИ мужчина на Toyota Windom не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. Два пассажира и водитель Toyota Windom погибли на месте, их личности сейчас устанавливают. Водитель Toyota Verso, 41-летний мужчина, жив, ему оказали медицинскую помощь.

— Примерно в шесть утра на мосту уже стоял катафалк, забирали тела. Врезались на ровном месте, машины всмятку, может быть из-за гололеда не справился с управлением, — рассказал НГС Михаил.

Водитель Toyota Verso жив, ему оказали медицинскую помощь Источник: ГАИ по Новосибирску

ДТП произошло примерно в 04:00 Источник: читатель НГС

Чуть позже, около 07:00 на участке уже начала образовываться пробка, на месте заметили сотрудников ГАИ и полицейских. Сейчас, по данным 2 ГИС, на мосту в сторону левого берега собрался затор в 2,6 километра, в сторону правого — примерно 2,8 километра. Пользователи сообщают, что движения на участке почти нет.

— Проезжала место аварии по мосту, жутко, очень страшно выглядит. Сейчас на месте стоит полиции, скорой нет, — объяснила Анна.

Сейчас на мосту и прилегающих улицах собралась пробка Источник: 2ГИС











Очевидцы подозревают, что водитель Toyota Windom не справился с управлением из-за гололеда Источник: Тайный автор / 2ГИС











Личности погибших сейчас устанавливают Источник: ГАИ по Новосибирску

Читатель НГС сообщает, что Toyota Windom примерно в 9 утра увезли на эвакуаторе Источник: читатель НГС Максим









