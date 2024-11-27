«Утром катафалк забирал тела»: очевидцы — о смертельной аварии на Октябрьском мосту

Очевидцы последствий смертельной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске поделились подробностями. По словам горожан, примерно в пять утра на дамбе катафалк забирал тела.
Авария на мосту в сторону левого берега, судя по камерам, произошла примерно в 04:00. Как сообщили в ГАИ мужчина на Toyota Windom не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. Два пассажира и водитель Toyota Windom погибли на месте, их личности сейчас устанавливают. Водитель Toyota Verso, 41-летний мужчина, жив, ему оказали медицинскую помощь.
— Примерно в шесть утра на мосту уже стоял катафалк, забирали тела. Врезались на ровном месте, машины всмятку, может быть из-за гололеда не справился с управлением, — рассказал НГС Михаил.
Чуть позже, около 07:00 на участке уже начала образовываться пробка, на месте заметили сотрудников ГАИ и полицейских. Сейчас, по данным 2 ГИС, на мосту в сторону левого берега собрался затор в 2,6 километра, в сторону правого — примерно 2,8 километра. Пользователи сообщают, что движения на участке почти нет.
— Проезжала место аварии по мосту, жутко, очень страшно выглядит. Сейчас на месте стоит полиции, скорой нет, — объяснила Анна.
Недавно на улице Кирова 23-летний мужчина на Nissan March влетел в Mercedes. В аварии погиб пассажир Nissan, еще троих участников ДТП доставили в больницу. Среди пострадавших — девушка 18 лет, она ехала в Nissan вместе с друзьями.