Выехал на встречку: три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту — фото с места

Три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. ДТП произошло сегодня, 27 ноября.

Как сообщили в ГАИ по Новосибирску, предварительно, мужчина на Toyota Windom ехал по Октябрьскому мосту в направлении улицы Зыряновская, но в пути потерял управление над автомобилем, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. За рулем последнего находился мужчина 41 года.