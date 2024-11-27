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Происшествия Выехал на встречку: три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту — фото с места

Выехал на встречку: три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту — фото с места

Возраст и личности погибших устанавливают

18 035
67 комментариев

Авария произошла 27 ноября

Три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. ДТП произошло сегодня, 27 ноября.

Как сообщили в ГАИ по Новосибирску, предварительно, мужчина на Toyota Windom ехал по Октябрьскому мосту в направлении улицы Зыряновская, но в пути потерял управление над автомобилем, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. За рулем последнего находился мужчина 41 года.

— В результате произошедшего в автомобиле Toyota Windom погибли три человека, в том числе водитель. Возраст и личности устанавливаются, — сообщили в ГАИ.

Водителю Toyota Verso сейчас оказывается медицинская помощь, характер травм уточняется.

Три человека, которые находились в Toyota Windom, погибли на месте аварии

Личности погибших сейчас устанавливают

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Если вам что-либо известно об аварии, вы были очевидцем или знаете погибших, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
67
248332
1 час
Судя по деформациям корпуса авто, ВИНДОВН "низко летел". Скорее всего пацаньё и ,разумется, непристёгнутые никто, потому что пристёгиваются лохи ,а реальные пацаны "итак" ездят.
Ханна Намити
1 час
это ж как лететь надо?
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