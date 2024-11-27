Выехал на встречку: три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту — фото с места

Три человека погибли в аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. ДТП произошло сегодня, 27 ноября.
Как сообщили в ГАИ по Новосибирску, предварительно, мужчина на Toyota Windom ехал по Октябрьскому мосту в направлении улицы Зыряновская, но в пути потерял управление над автомобилем, выехал на встречную полосу и влетел во встречный Toyota Verso. За рулем последнего находился мужчина 41 года.
— В результате произошедшего в автомобиле Toyota Windom погибли три человека, в том числе водитель. Возраст и личности устанавливаются, — сообщили в ГАИ.
Водителю Toyota Verso сейчас оказывается медицинская помощь, характер травм уточняется.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.