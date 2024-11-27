НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 766мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49

СРОЧНО

В России ждут волны банкротств застройщиков

Кто строит новую Россию
Царство грязи и льда
Шикарные коттеджи на продаже
Куда молоко убежало?
Зажечь на корпоративе — советы
Обзор горнолыжек
Светофоры бесят
200-летнее кладбище
Новости в Telegram
Происшествия эксклюзив Медицинскому вертолету за 250 млн рублей запретили летать в Кузбассе. В чём причина?

Медицинскому вертолету за 250 млн рублей запретили летать в Кузбассе. В чём причина?

Санавиация региона отказалась от комментариев

2 448
8 комментариев

Такое судно эксплуатируют в Кузбассе уже два года

Пресс-секретарь центра медицины катастроф Кузбасса отказался комментировать запрет на полеты санитарных вертолетов «Ансат», введенный Минтрансом РФ после крушения такого же судна под Нижним Новгородом. Похожий борт был куплен для эвакуации пострадавших за 250 млн рублей.

В распоряжении редакции NGS42.RU поступил документ, согласно которому все вертолеты типа «Ансат» должны либо прекратить вылеты, либо провести ревизию хвостовой части.

Копия документа

Такой борт был куплен для нужд санавиации Кузбасса в 2022-м за 250 млн рублей. Редакция обратилась за комментарием к пресс-секретарю областного центра медицины катастроф Антону Дужику, с просьбой уточнить, сколько таких бортов в Кузбассе и проверили ли их. Ответ представителя ведомства был лаконичен.

—  Я ничего не комментирую, — сказал Дужик.

В 2022 году NGS42.RU писал, что купленный для санавиации Кузбасса вертолет «Ансат» должен был заменить устаревший борт Ми-8. Тогда стоимость одного часа полета составляла 295 тысяч рублей.

Как сообщали СМИ, в 2021 году в России произошло два серьезных инцидента с «Ансатами». В августе в Иванове при посадке на территории больницы у вертолета оторвалась лопасть, она пробила металлическое ограждение и повредила машину, припаркованную рядом с больницей. Люди не пострадали. В сентябре на территории больницы в Ижевске «Ансат» совершил жесткую посадку на гараж, в результате был травмирован фельдшер.

В октябре вблизи Нижнего Новгорода упал вертолет «Ансат», наши коллеги из NN.RU вели прямую трансляцию ЧП.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Санавиация Вертолет Ансат Медицина
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
кулькулятр
1 час
Спрашивается, зачем нужен пресс-секретарь, который ничего не комментирует?
Гость
2 часа
"Ансат" - двоюродный брат Суперджета, русская конструкция с иностранными двигателями, ибо свои мы производим только в телевизоре. Погуглите количество летных проишествий с этой машиной и вы все поймете..
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

Марина,53

Дашулик Котенок,24

Den,36

Верочка,48

Ольга,43

Сергей,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Набор в группы. Подготовка к школе. Ментальная арифметика. Скорочтение

5 000 ₽

Добавить объявление