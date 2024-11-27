Медицинскому вертолету за 250 млн рублей запретили летать в Кузбассе. В чём причина?

Такое судно эксплуатируют в Кузбассе уже два года Источник: Ako.ru











Пресс-секретарь центра медицины катастроф Кузбасса отказался комментировать запрет на полеты санитарных вертолетов «Ансат», введенный Минтрансом РФ после крушения такого же судна под Нижним Новгородом. Похожий борт был куплен для эвакуации пострадавших за 250 млн рублей.

В распоряжении редакции NGS42.RU поступил документ, согласно которому все вертолеты типа «Ансат» должны либо прекратить вылеты, либо провести ревизию хвостовой части.

Такой борт был куплен для нужд санавиации Кузбасса в 2022-м за 250 млн рублей. Редакция обратилась за комментарием к пресс-секретарю областного центра медицины катастроф Антону Дужику, с просьбой уточнить, сколько таких бортов в Кузбассе и проверили ли их. Ответ представителя ведомства был лаконичен.

— Я ничего не комментирую, — сказал Дужик.

В 2022 году NGS42.RU писал, что купленный для санавиации Кузбасса вертолет «Ансат» должен был заменить устаревший борт Ми-8. Тогда стоимость одного часа полета составляла 295 тысяч рублей.

Как сообщали СМИ, в 2021 году в России произошло два серьезных инцидента с «Ансатами». В августе в Иванове при посадке на территории больницы у вертолета оторвалась лопасть, она пробила металлическое ограждение и повредила машину, припаркованную рядом с больницей. Люди не пострадали. В сентябре на территории больницы в Ижевске «Ансат» совершил жесткую посадку на гараж, в результате был травмирован фельдшер.