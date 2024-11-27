Вонючий случай: сломанные насосы оставили без канализации тысячи домов — вывоз отходов за неделю подорожал втрое

Ассенизационные цистерны выстроились в очередь на КНС, но слить отходы так и не смогли Источник: Лидия Сорокина











Жители тысячи домов города Обь, села Толмачево и расположенной поблизости от них деревни Алексеевка попали в неприятную и дурно пахнущую ситуацию: цены на откачку септиков выросли в три раза — с 2 до 6 тысяч рублей, которые требуется платить раз в три, а до и в две недели. Журналисты НГС выслушали возмущенных жителей Оби, которые рискуют выливать до половины своего дохода в канализацию, ассенизаторов, которые тоже стали заложниками дурно пахнущей истории и администрацию города Обь.

«У нас двое немытых детей, и это уже не смешно»

— 10 дней назад мы откачивали 9-кубовую яму, и это стоило 2 тысячи рублей. Вчера это обошлось нам в 4 тысячи. Сегодня — уже в 6, — эмоционально говорит жительница Оби Галина И. — Это с одной семьи, с одного септика. А у нас в Оби очень высокие грунтовые воды, ямы очень быстро наполняются, так что мы, например, откачиваем [отходы] два раза в месяц.

Суммарный доход Галины и ее мужа — порядка 60 тысяч рублей в месяц, отдавать его шестую часть только на откачку канализации для семьи — траты непосильные. В таких же условиях живут, по словам женщины, порядка 70% населения города. Даже если Галина и немного преувеличивает, те же проблемы не только у жителей частного сектора Оби, но и у соседей: в селе Толмачево и деревне Алексеевка. Содержимое их септиков вывозят на ту же канализационно-насосную станцию в городе Обь. Это тысячи хозяйств.

Первые проблемы жители частного сектора начали замечать еще летом, когда сроки вывоза отходов вдруг начали сдвигать и растягивать. Ассенизаторы объясняли: старые насосы на канализационной станции не справляются, поэтому машинам приходится отстаивать долгие очереди, сливая содержимое цистерн постепенно. А потом ситуация вообще вышла из-под контроля.

— Недели две назад у нас заполнилась яма, вода в туалете начала подниматься, мы позвонили нашему ассенизатору. Он сказал, что сейчас откачать не может, потому что закрыт единственный в Оби канализационный слив, надо позвонить ему через пару дней, — рассказала соседка Галины Ольга. — Через пару дней он действительно приехал, но цена уже выросла — на тот момент немножко, на 200 рублей. То есть мы успели откачать, и у нас еще время есть. Но уже сейчас народ в городе забунтовал, потому что начали называть какие-то совсем неадекватные цены.

Откачать яму объемом в 9 кубов теперь стоит 6 тысяч рублей. Повторять эту процедуру семье из четыр хчеловек приходится минимум дважды в месяц Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Если у Галины объем септика 9 кубических метров, у Ольги бочка поменьше — всего 5 кубов. Платить по 1,4 тысячи рублей она в принципе готова, но не больше.

— Я понимаю [почему выросли цены]: нашим ассенизаторам предложили две точки слива за пределами города — это километраж, это топливо, — признала Ольга. — Но не из карманов же частных домовладений эти деньги доставать. Мы не готовы платить 6–8 тысяч за какахи! Когда [в многоквартирном доме] тариф [за канализацию] 21 или 23 рубля за куб, у нас получится тот же куб за тысячу рублей — это вообще не адекватная цена.

Городская администрация, по ее словам, для сдерживания цен ничего не делает. При этом жители частного сектора, как в многоквартирных районах, платят за центральное водоснабжение и водоотведение. Дома здесь, как правило, уже современные — со стиральными и посудомоечными машинами, душевыми кабинами, подчеркнула женщина: «не как в старые времена — туалет на улице и баня раз в неделю».

Еще острее вопрос стоит у пенсионеров и других малообеспеченных жителей Оби и окружающих город сел.

— У нас очень много малоимущих, много многодетных, живущих в частном доме. Пенсионерам полпенсии нужно отдать за вот это! А когда весной поднимаются грунтовые воды, получается три, четыре раза в месяц нужно платить по шесть тысяч! — возмутилась жительница Толмачева Лидия Сорокина. — Мои родители живут в Оби. Отец, например, трижды ветеран труда, он рожден в 1937-м году, официальный стаж — с семи или с девяти лет. Человек с детства работал, трудился, а сейчас он должен отдавать всю свою пенсию за то, чтобы просто откачать канализацию.

Альтернатив у жителей частного сектора и деревень сегодня попросту нет. Стоимость подключения к центральной канализации, как узнала Галина И., составляет миллион рублей.

— Сейчас думаем, что надо было соглашаться и подключаться, кредит бы взяли, — посетовала она. — Мы не можем стирать, не можем помыться, яма под завязку. У нас двое немытых детей, и это уже не смешно.

В городе Обь есть и многоквартирные дома, но их жители в меньшинстве Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











При этом жители Оби всерьез опасаются, что дальше будет хуже: в городе строят все больше частных домов.

— На самом деле, проблема только назревает, хотя ее можно было давно уже решить, — считает житель города Обь Виктор Кутаков. — Можно было бы собрать сессию совета депутатов, установить единый тариф для всех жителей по транспортировке ЖБО в сливную яму, наподобие единого тарифа для мусорной реформы: от обских машин — такая-то стоимость, от толмачевских — столько-то. Муниципалитет начнет даже зарабатывать на этом.

Сейчас, по словам Виктора, ситуацию со сливом отходов можно назвать разве что полной анархией: никакого регламента нет, а как только насос перестает работать, местный «Горводоканал» закрывает трубу.

— На станции надо установить насосы, установить развилку на приемник, на 3–4 машины, чтобы сразу можно было принимать, и никакой очереди не будет, — уверен Виктор Кутаков. — Этих денег [которые будут платить за слив] будет хватать на содержание насосов и все остальное. Но пока, видимо, [отходы] к администрации сливать не начнут или пикет не соберут люди, движения не будет.

Жидкое золото

На первый взгляд однозначными виновниками резкого скачка цен действительно выглядят именно ассенизаторы: частникам администрация города не указ — как хотят, так и задирают их. Но и предприниматели, которые зарабатывают на вывозе отходов, неожиданно превратившихся в жидкое золото, наперебой говорят: они ничуть не разбогатели и сами стали заложниками ситуации.

А главное, альтернатива повышению цен — то, что люди вообще окажутся без канализации, с пресловутой будкой во дворе и баней раз в неделю. Если появится единый, но невыгодный тариф, работать себе в убыток ассенизаторы просто не станут.

— Сейчас зима, морозы. Загрузился я, так скажем, жидкими бытовыми отходами и поехал на слив. Вчера вечером мы там простояли три с половиной часа, так и не слились. Стояли, мерзли, солярка жглась. А если бы у меня все это [в цистерне] замерзло? Так и увезли все это добро в город. Как вы думаете, за 1,7 тысячи в Кудряши актуально мне возить? — почти зло спросил ассенизатор Александр Губанов. — Поэтому мы и поднимаем цены.

Цифры, названные Галиной, Юлией и Ольгой, он подтвердил. По его словам, было и по 8 тысяч рублей за бочку, но потом ценник снизили — когда слив открылся. Теперь он не работает снова.

По словам мужчины, морально он и его коллеги пострадали точно не меньше, чем те, кто вынужден платить все больше и больше: весь негатив от жителей частного сектора водители собирают на себя. После вопроса о том, как платят за откачку канализационных ям пенсионеры, у которых дохода может быть меньше 20 тысяч рублей в месяц, он просто обиделся.

— Мы же тоже люди, не звери. У кого-то есть возможность платить, у кого-то нет, понятно, что пенсионерам скидки делаем, не тонуть же их оставлять, — подчеркнул Александр Губанов.

Первыми, добавил он, вопросы представителям городской администрации начали задавать как раз перевозчики, которые видели, как разрастается частный сектор, готовятся к открытию новые школа и поликлиника. Но ответов не получили

— Можно же было еще одну КНС открыть, если станция № 3 не вывозит программу по приему жидких отходов. Мы работали, молчали, терпели год, цены не поднимали. Теперь терпеть и молчать уже не получается, — возмутился ассенизатор.

Ассенизаторы выстроились в огромную очередь Источник: Лидия Сорокина

26 ноября КНС не работала с самого утра. Проблемы начались накануне вечером: ассенизаторы постояли три часа в очереди к неработающему сливу. На следующий день позвонили и узнали, что на работу можно в принципе и не выезжать — КНС закрыта.

С Александром Губановым полностью согласен и его коллега предприниматель Алексей Шадров, на которого работают несколько водителей.

— В Новосибирск возить — это в три раза дороже, ездить в пробки никто не хочет. Одна машина в город может съездить максимум 3–4 раза за весь день, — объяснил он. — А сегодня вообще ничего не работает: один водитель заехал на станцию, а там все затопило. Я качаю садик, качаю школу — их приходится в город возить.

Точных причин канализационного коллапса Алексей не знает, но слухи в Оби ходят самые нехорошие. В частности, что не просто остановились насосы — менять, возможно, нужно всю трассу.

«О кардинальном закрытии КНС речи не идет»

По словам заместителя главы города Обь Ольги Корчагиной, проблема со сливом отходов не в канализации в целом, а на пресловутой станции № 3, которую поминают и жители Оби, и ассенизаторы. Произошедший коллапс в этом случае вполне решаем, но есть нюансы.

— Сегодня на КНС сложности с насосами, они периодически возникают. На время ремонта прием жидких бытовых отходов на КНС прекращается. Плюс сегодня [на станции] еще и устраняют засор от КНС до «тыщевки» (труба диаметром 1020 мм. — Прим.ред.), основной трубы центральной канализации, — объяснила Ольга Корчагина. — Что касается текущих ремонтов, это зона ответственности «Горводоканала», и, по их информации, работа станции восстановится в течение 2–3 дней. Сегодня о кардинальном закрытии КНС речи не идет.

Никакой специальной финансовой помощи, по словам представителя администрации, ни жители, ни ассенизаторы не получат: они не предусмотрены.

— Меры социальной поддержки для определенных категорий населения осуществляются через центр социальной поддержки, независимо от того, работает КНС или нет. Но надо сразу понимать, что любая выплата возможна только в том случае, если организация, которая оказывает данную услугу, имеет все необходимые для своей деятельности документы, — отметила Ольга Корчагина.

Частный сектор постоянно увеличивается в размерах, и довольствоваться выгребной ямой во дворе его жители, разумеется, не хотят Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Глобальная обская проблема в другом: по словам представителя администрации, станция в принципе не рассчитана на тот объем отходов, который вывозят и сливают из частного сектора Оби и близлежащих сел. Но это хоть находится в зоне ответственности муниципалитета, не решается за пару дней.

— Замена насосов принципиально не поменяет объем принимаемых стоков. Для того, чтобы увеличить возможный объем принимаемых отходов, необходима реконструкция, а это гораздо более глобальное мероприятие, которое требует, во-первых, разработки проектно-сметной документации, и во-вторых, самих работ по реконструкции, — отметила Ольга Корчагина.

По ее словам, администрация Оби уже два года подает заявки в региональное минЖКХ на выделение денег на разработку проектно-сметной документации реконструкции. Сейчас как раз ждут решения, а затем искать подрядчика, готовить документы и снова подавать заявку на поддержку самой реконструкции из областного бюджета.

Назвать сроки, в которые реконструкцию КНС проведут, Ольга Корчагина не может: они зависят не только от администрации города Обь. Так что сколько продлится сливной коллапс, вопрос открытый.